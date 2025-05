Cseh Sándor kihirdette a vízilabda-válogatott vb-felkészülési keretét

Kihirdetett keret gerincét a Világkupa-ezüstérmes együttes alkotja. Emellett ott van a meghívottak között a női szakág válogatottsági és gólszerzési rekordere, Keszthelyi Rita, illetve a vállműtéte után visszatérő Szilágyi Dorottya is, továbbá a tavaszt Los Angelesben töltő Varró Eszter.

„Úgy gondolom, a keret összetétele tükrözi azt a célt, hogy újabb és újabb fiatalokat építsünk be, ugyanakkor számítunk tapasztalt játékosokra is. Az öthetes felkészülés elég hosszú ahhoz, hogy egyfelől rengeteg új információt kapjunk a játékosokról, és hogy mindenki fejlődjék is, másfelől egy olyan csapatot szeretnénk kialakítani, aki eredményesen szerepelhet a szingapúri világbajnokságon” – mondta Cseh Sándor szövetségi kapitány a szövetség honlapjának.

A magyar női válogatott június 2-án kezdi meg a felkészülést. A sukorói edzőtábor után június 24-26-án Gödöllőn és a Margitszigeten szerepelnek a SEAT Nemzetközi Vízilabda-tornán.

A szingapúri világbajnokságon Görögországgal kezdenek a mieink, aztán jönnek a horvátok és a japánok.

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI KERETE

Kapusok: Neszmély Boglárka (FTC), Golopencza Szonja (UVSE), Torma Luca Eger

Mezőnyjátékosok: Aubéli Tekla (UVSE), Baksa Vanda (UVSE), Bonca Vivien (FTC), Dobi Dorina (DFVE), Dömsödi Dalma (BVSC), Faragó Kamilla (UVSE), Fekete Flóra (FTC), Garda Krisztina (DFVE), Hajdú Kata (UVSE), Keszthelyi Rita (CN Sabadell), Leimeter Dóra (FTC), Peresztegi-Nagy Kinga (UVSE), Pogonyi Bíbor Eger, Rybanska Natasa Alimos, Sümegi Nóra (DFVE), Szegedi Panni (UVSE), Kovács-Csatlósné Szilágyi Dorottya (Eger), Tiba Panna (UVSE), Vályi Vanda (FTC), Varró Eszter (UCLA)

Kereten kívül meghívott: Schmuck Tünde (KSI)