Nyílt vízi úszás: Olasz Anna helyzetjelentése a halasztásról

Hogyan tudták meg, hogy elhalasztják a női tíz kilométeres versenyt?

Itteni idő szerint éjfél előtt nem sokkal a világbajnokság applikációjában kaptunk értesítést, szerencsére még észleltem ezt, bár már félálomban voltam – mondta el Olasz Anna, a magyar nyílt vízi úszás elmúlt évtizedének meghatározó alakja, aki ma már a válogatott csapatvezetőjeként dolgozik, s így van kint Szingapúrban. – Természetesen van egy csoportunk, ahol kommunikálunk egymással, oda megírtam minden, addig tudott információt. Kutasi Gergely edzőnk kívül mindenki aludt, ez persze érthető is, ám ő elolvasta az üzenetemet. Akkor még nem tudtunk semmi mást, csak ezt, vagyis a halasztás tényét.

Onnantól, gondolom, vissza sem feküdt, így látta, hogy nagyjából egy órával később már érkezett a hivatalos közlemény is.

Igen, s abban az szerepelt, amelyre egyébként mi is tippeltünk, vagyis, hogy romlott a víz minősége. Már az első üzenetváltásban megbeszéltük, hogy a verseny helyett ma reggel az uszodába megyünk edzeni, ez így is történt, most pedig várjuk a fejleményeket: magyar idő szerint délelőtt tíz órakor lesz egy megbeszélés, utána okosabbak leszünk.

Mit tapasztal, hogyan vélekednek az edzők, a szakemberek a helyzet kapcsán?

Az edzők nagyobb része eléggé borúlátónak tűnik, én azért igyekszem pozitív maradni. A vízminőséggel eddig nem volt gond, a technikai értekezleten sem volt téma, éppen azért, mert semmiféle jel nem utalt arra hogy ilyen téren lesz bármilyen gond. Ami furcsa, de mondom, semmiképpen sem szabad pánikolni, az maga a technikai értekezlet, merthogy korábban is volt már halasztás világversenyen, technikai értekezletet sohasem tartottak emiatt.

Mindezek mellett, hogyan lehet nyugodtnak maradni versenyzőként?

Ha még nem lett volna ilyenre példa, ez könnyen menne, hiszen a versenyzők vakon hinnének a szervezőknek, a szakembereknek. A párizsi játékok óta viszont ez a hit már ingatag, ráadásul itt nem egy versenyszámot kell úszni, mint az olimpián, hanem többet – ugyanakkor pánikot nem látok a versenyzőkön, és egyelőre nem is tudunk olyan úszóról, akinek bármilyen egészségügyi baja lenne.