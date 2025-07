Megvan a kötelező győzelem a horvátok ellen a női pólótornán, jöhet a negyeddöntő!

VIZES VB

NŐI VÍZILABDA

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

C-CSOPORT

MAGYARORSZÁG–HORVÁTORSZÁG 22–6 (9–2, 5–2, 5–1, 3–1)

Szingapúr, 60 néző. Vezette: Haigh (ausztrál), Ohme (német)

MAGYARORSZÁG: TORMA – Vályi V. 2, KESZTHELYI 4, Peresztegi-Nagy 1, VARRÓ 3, Faragó K., Leimeter 2. Csere: GARDA 4, Hajdú K. 2, Dömsödi 1, Sümegi 1, Szilágyi D. 2, Tiba. Szövetségi kapitány: Cseh Sándor

HORVÁTORSZÁG: Medvesek – Glas, Stipanov, Skelin, Jazvin, ROZIC 4, Srhoj. Csere: Trojan (kapus), Jankovic 2, Pesic, Eterovic, Medic, Butic, Desnica. Szövetségi kapitány: Mia Simunic

Emberelőny-kihasználás: 9/3, ill. 4/1. Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/0

MESTERMÉRLEG

Cseh Sándor: – Fölényes, sokgólos győzelemre törekedtünk, viszont emellett már a következő kihívásokra is készültünk, ezért játszottunk többször is mélyebb zónát a kelleténél. Ennek köszönhetően volt lehetőségünk a blokkolást is gyakorolni, elégedett vagyok a hat kapott góllal.

Mia Simunic: – Nagyon fiatalok a játékosaink, ilyen mérkőzésekre van szükségük ahhoz, hogy fejlődjenek. Hasznos tapasztalat volt, hogy a magyarokkal játszhattunk, akik más szintet képviselnek, mint mi. A zónavédekezésük ellen olykor tudtunk érvényesülni, igyekeztünk élni a lehetőséggel.

A csoport végeredménye: 1. (negyeddöntős) Magyarország 9 pont, 2. Görögország 6, Japán 3, Horvátország 0

ÖSSZEFOGLALÓ

Szaporáznia kellett a lépteit az operatőrnek: amikor a távolabbi kispadtól elkezdett kocogni a medenceparton, a magyar és a horvát női vízilabda-válogatott tagjai már a játékoskijáróban várakoztak. Hamar kiderült, hogy vérbeli profival van dolgunk, aki gyors mozdulattal felkapta a kamerát, és mire elkezdődött a bemutatás, már készenlétben állt. Az első felvételeken még érzelemmentes arcokat rögzített, ám miután meghallották a lelkes magyar szurkolók kiabálását, mosolyogva sétáltak be az uszodába a mieink.

Felszabadult játékra, amolyan örömpólóra készültek, a két együttes ugyanis nincs egy súlycsoportban, a horvátok először szerepelnek világbajnokságon. Az első támadásuknál még fel sem értek a kapunk elé, amikor Faragó Kamilla szerelt, majd Vályi Vanda és a kapu volt a labda útja. Aztán egy lassú centerpasszal váratlanul kiharcoltak és még váratlanabbul kihasználtak egy kiállítást, sőt, a legjobbjuk, Iva Rozic megúszásgóllal is jelentkezett, két védővel a nyakán ejtett a hosszúba.

A mieink csapatkapitánya, Keszthelyi Rita meg három közül húzta a kapuba, aztán egymást érték a gyors támadásaink, vagyis hamar helyreállt a világ rendje, 2–2 után tíz gólt lőttünk válasz nélkül. Sümegi Nóra például akkorát, hogy a spanyol vagy a holland kapus sem tudott volna reagálni rá, Varró Eszter pedig ezúttal sem maradt adós az akciógóllal, ráadásul vitt bele egy kis csavart is. Támadásban nagy kedvvel játszottak a mieink, felállt védelem ellen is könnyen kerültek lövőhelyzetbe, és a hatékonyságukra sem lehetett panasz, a horvát kapusoknak nem sok sikerélmény jutott.

A túloldalon Rozic mellett a 2009-es (!) születésű Neli Jankovic próbálkozott becsülettel, a második negyedben kétszer is átlőtte a zónát középről, de többnyire azért Torma Luca jött ki győztesen kettejük párharcából. A magyar kapus ezúttal is védett ötméterest, ami az ellenfél játékerejétől függetlenül mindig jól mutat a statisztikában – Rozic egyébként keresztbe, laposan lőtte a labdát, a kipattanót pedig elhalászták Peresztegi-Nagy Kingáék. A nagyszünetben 14–4-re vezettünk, a harmadik negyed végén már 19–5-re, de a horvátok annak az egy gólnak is ugrálva örültek a kispadon.

(Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Az utolsó nyolc percben zártabban védekezett Cseh Sándor együttese, de így is olykor a dudaszó előtt kellett próbálkozniuk a horvátoknak – a félpályáról… Olybá tűnt, mintha rendezett védelem ellen is akarna gyakorolni a magyar csapat, ezért időnként visszafogták a lovakat a mieink, lefordulás helyett türelmesen kijátszották a támadásukat. Akadtak hibák, pontatlanságok, de nem is ezen a mérkőzésen kellett a legélesebbnek lenni, elvégre már korábban biztossá tette csoportelsőségét női válogatottunk, így aztán zavartalanul készülhet a negyeddöntőre.

A horvátok ellen nem sokat modellezhettünk abból, amire szombaton szükség lesz, de a szövetségi kapitány azért igyekezett kihasználni a lehetőséget, a szünetekben és az ellenfél időkérésnél különböző formációkat vázolt fel. Rozicék mindent megtettek, hogy a lehető legkevésbé nyíljon ki az olló, a záró negyedre védések és labdaszerzések is jutottak, de Garda Krisztina lövéseivel nem tudtak mit kezdeni, rutinos klasszisunk négy próbálkozásból négy góllal zárt.

Női vízilabda-válogatottunk pedig háromból három győzelemmel, már ami a csoportkört illeti – a horvátok ellen 22–6-os sikerrel érvényesítette a papírformát. A java viszont csak ezután jön: az egyenes kieséses szakasz a szombati negyeddöntővel kezdődik.

A TOVÁBBI PROGRAM

Július 17., csütörtök

A 8 KÖZÉ JUTÁSÉRT

10.00: Olaszország–Kína

11.35: Új-Zéland–Hollandia

13.10: Görögország–Franciaország

14.45: Japán–Nagy-Britannia

A 13–16. HELYÉRT

3.00: Szingapúr–Argentína

4.35: Horvátország–Dél-Afrika

Július 19., szombat

NEGYEDDÖNTŐ

10.00: Ausztrália–Görögország/Franciaország

11.35: Egyesült Államok–Japán/Nagy-Britannia

13.10: MAGYARORSZÁG–Olaszország/Kína

14.45: Spanyolország–Új-Zéland/Hollandia