Kézilabda: Sokat tanultunk az U19-es Eb-n – Bohus Beáta

Érthető módon bizakodva nyilatkoztak a honlapunknak a Montenegróban megrendezett U19-es leány kézilabda Európa-bajnokság előtt a magyar válogatott tagjai, akik tavaly az U18-as világbajnokságon Kínában a harmadik helyet szerezték meg: a lányok éremért utaztak ki Podgoricába, végül azonban a hetedik pozícióban zárt az együttesünk.

Bohus Beáta a játékosainál óvatosabban fogalmazott a start előtt, kiemelte, hogy a 2024-es kerethez képest több kulcsjátékos is sérülés miatt marad távol az Eb-től, emellett elmondta, hogy a közvetlen felkészülés során az érettségik miatt kevésszer fordult elő, hogy a teljes keret együtt tréningezett.

Ettől függetlenül is meglepte a hazai kézilabda-szurkolókat (és valószínűleg a teljes magyar válogatottat…) a csoportkörben a csehek elleni vereség, amivel rögtön nehéz helyzetbe került a csapatunk, amely végül kiharcolta a középdöntőbe jutást, a legjobb nyolcba kerülés pedig annak ellenére is sikerült, hogy az említett szakaszban a montenegróiak elleni győzelem után a dánokkal nem bírtak Fazekas Virágék, akik legjobb csoportharmadikként jutottak tovább. Jöhetett az ismétlés az északiak ellen a negyeddöntőben, ami jól indult, a félidőben még kettővel a magyarok „mentek”, a vége viszont egygólos vereség lett. Így az ötödik helyre maradt esély, ami a Montenegró elleni vereséggel elszállt, a horvátok elleni sikerrel viszont meglett a hetedik hely.

A legutóbbi három kiírást (2019, 2021 és 2023) egyaránt megnyerte a magyar válogatott, amelynek tehát most a hetedik hely jutott.

„Nagyon hektikus Európa-bajnokságon vagyunk túl, egyrészről a lebonyolítás, másrészről a csapatok szereplésre miatt, teljesen felborult a korábbi erősorrend. Nyolc újonc játékossal utaztunk ki az eseményre, a sok sérült miatt nem volt más lehetőségünk. Nüanszokon múltak továbbjutások és helyezések, sokat kellett számolgatni, ez picit fel is emésztett minket, nem tudtunk magabiztos játékot nyújtani – összegez Bohus az Utánpótlássportnak. – Azoknak a többsége, akik az Eb-n a kezdősorunkat alkották, korábban javarészt kiegészítő szereplők voltak a válogatottban, nekik kellett most előrelépni. Úgy gondolom, ez fokozatosan sikerült is, ebben rengeteget fejlődtek a lányok, többen is sokat erősödtek, tapasztalatot szereztek. Bízom benne, hogy ebből a jövőben előnyt kovácsolunk, hogy nem csak egy sora lesz a válogatottnak, ehhez kellett ez az Eb. Nagyon sokat tanultunk, ez igaz a lányokra és a stábra is, úgy gondolom, pozitívan tudtuk lezárni az Európa-bajnokságot. Ezt nem feltétlenül a helyezésre értem, hanem a tanulási fázisra.

Kaptunk pofonokat, a lányok talán túl nagy terhet tettek a saját vállukra, hiszen nincsenek hozzászokva, hogy az első négyen kívül végezzenek.

Az utolsó meccsre viszont összekaptuk magunkat, aminek nagyon örülök.”

U19-es leány kézilabda Európa-bajnokság, Podgorica



A-csoport:



07.09.

Magyarország–Észak-Macedónia 38–21



07.10. 19:30

Magyarország–Csehország 24–28



07.12. 19:30

Magyarország–Lengyelország 25–24



Középdöntő:



07.14.

Magyarország–Montenegró 24–22



07.15.

Magyarország–Dánia 23–25



Negyeddöntő:



07.17.

Magyarország–Dánia 19–20



5-8. helyért:



07.18.

Magyarország–Montenegró 33–36



7. helyért:



07.20.

Magyarország–Horvátország 28–16





A magyar válogatott Eb-kerete:



Kapusok: Majoros Gréta (Szegedi NKE), Lukács Boglárka (Nemesvámos), Szilágyi Diána (FTC-Rail Cargo Hungaria)



Jobbszélsők: Ratalics Luca (DVSC SCHAEFFLER), Teplán Korina Míra (MOL-Esztergom)



Jobbátlövők: Fazekas Virág (Rodekro-Aabenraa, dán), Somogyi Lilla Júlia (Győri Audi ETO)



Irányítók: Vadkerti Luca Alda (Szegedi NKE), Himer Laura (FTC-Rail Cargo Hungaria), Rédecsi Polett (Győri Audi ETO), Kriston Kíra Daniella (NEKA)



Beállók: Vári Arina Emília (Győri Audi ETO), Vilovski Andjela (Érd)



Balátlövők: Szeibert Anna Rebeka (FTC-Rail Cargo Hungaria), Pálmai Liza (Érd), Mózsi Villő Lelle (NEKA)



Balszélsők: Bede Fanni (MOL-Esztergom), Fehér Luca Blanka (Dunaújvárosi KKA)





Szövetségi edző: Bohus Beáta

Edző: Laluska Balázs

Kapusedző: Vártok Ákos

(Kiemelt képünk forrása: HF Montenegro)