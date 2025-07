A hónap utánpótlásedzője: június jelöltjei

A hónap utánpótlásedzője díj odaítélésekor figyelembe veszik az adott időszak világversenyein, nemzetközi eseményein, legjelentősebb hazai viadalain, bajnokságain elért eredményeket, de a díjra történő jelölésnél ugyancsak döntő szempont volt a kiválasztott szakmai múltja, megfelelő edzői végzettsége, példaértékű nevelőmunkája. A díjazottakról a három alapító szervezet képviselőiből álló kuratórium hamarosan dönt; a győztes 250 ezer forintos pénzdíjazásban részesül.

A díj negyedik évadának (amely 2024 szeptemberétől 2025 augusztusáig tart) tizedik kiírásában cselgáncs-, úszó- és öttusaedző került a jelöltek közé. Íme, június hónap kiválasztottjai!

FLÓRUSZ JÁNOS, a Miskolci Judo Club elnöke, a DVTK cselgáncsszakosztályának vezetője aktív versenyzői karrierje után sem szakadt el a dzsúdósporttól, eleinte versenyek szervezésében segédkezett, majd a kilencvenes évek elején fogott bele az edzősködésbe nevelőklubjában, a Miskolci VSC-ben. A legkisebbeknél kezdte egy 45-50 fős csoportot irányítva, majd ahogyan idősödtek a tanítványai, követte őket a korosztályváltásoknál. Versenyzői később egyre jobb eredményeket értek el hazai szinten, minek köszönhetően mind többen kerültek be közülük az ifjúsági meg a juniorválogatottba, és már nemzetközi porondon, a világkupaversenyeken is gyűjtögették az érmeket. A nagy váltás 2012-ben érkezett el, amikor is Flórusz kivált az MVSC-ből, és megalapította saját egyesületét, a Miskolci Judo Clubot, amely évek óta a DVTK-val szoros szakmai kapcsolatban áll. Ide több korábbi edzőkollégája és versenyzője is követte őt. Elmondása szerint az új egyesületben szinte a semmiből építették fel az utánpótlásbázist. Legismertebb és egyben legeredményesebb tanítványa, Gercsák Szabina, aki a felnőttek között Eb-bronzérmes és vb-hetedik, a párizsi olimpián is szerepelt, az utánpótlásban pedig – túlzás nélkül – mindent megnyert: ifjúsági olimpiai bajnok, junior- és ifjúsági világbajnok, illetve három korosztályban összesen ötszörös Eb-győztes. Bár még nem vonult vissza, Gercsák már edzőként is segíti mestere munkáját, így jelenleg együtt foglalkoznak a legígéretesebb miskolci fiatalokkal, például az ifjúsági Európa-bajnok Csermák Dániellel is. Flórusz versenyzői csoportjába a DVTK-ban mintegy harminc versenyző tartozik, míg a Miskolci Judo Clubban hozzávetőleg nyolcvan tíz év alatti gyerek ismerkedik a sportág alapjaival.

Június végén egy-egy magyar aranyat és bronzot hozott a Szkopjéban rendezett ifjúsági Eb. A magyar küldöttség egyetlen elsőségét a Flórusz János által felkészített

Csermák Dániel nyerte, aki a +90 kilósok között, vagyis nehézsúlyban ért fel a csúcsra, és szerzett Európa-bajnoki címet

(a Csermákot felkészítő edzői stáb tagja volt még Gercsák Szabina és Godó Szilárd). A miskolci fiatal hetedik kiemeltként vágott neki a versenynek; a dobogó legfelső fokáig vezető úton bosnyák, két grúz, majd a fináléban orosz versenyzőt győzött le magabiztosan. A négy meccséből kettőt is villámgyorsan lerendezett, és kevesebb mint fél perc alatt nyert meg. Az ifjúságiak kontinensviadalán Igaz Laura 2022-es sikerét követően, tehát háromévnyi szünet után örülhettünk újra magyar elsőségnek.

Az ifjúsági Európa-bajnok Csermák Dániel és mestere, Flórusz János Forrás: DVTK

Flórusz János:

A legfontosabb, hogy közös nevezőre jussunk a fiatalokkal, ehhez pedig mindig tiszta, egyértelmű célokat kell felállítanunk.

Azt vallom, hogy az utánpótlásedzőknek nemcsak tréner-tanítvány kapcsolatban, hanem hármas viszonyrendszerben kell gondolkodniuk, vagyis a szülők bevonásával a mindennapi történésekbe. A háromszögnek megbonthatatlan egységet kell alkotnia, mert ha ez adott, akkor nem vetődhet fel olyan probléma, amit ne tudnánk orvosolni.”

Az ifjúsági Európa-bajnok Csermák Dániel ezt mondta mesteréről:

„Már lassan nyolc éve annak, hogy Jani bácsi foglalkozik velem. Nagyon jó edzőnek tartom, mivel egyszerre kemény, szigorú és lágyszívű. Az teszi őt különlegessé, hogy mindig megtalálja az egyensúlyt, és pontosan tudja, mikor milyen hangvételre van szükség a tanítványaival.

Hál’ istennek, ő nem az az edző, aki jól leszid, ha valami nem sikerül. Inkább mindig arra törekszik, hogy beszéljük át, elemezzük ki a meccseket, és a megoldást keresi, illetve azt, hogy mivel lehetek majd jobb a következő versenyen.

Nála nem létezik lehetetlen, minden problémára megtalálja a megfejtést.”

HORVÁTH CSABA, a Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub vezetőedzője még gimnazistaként, 1986-ban kezdett úszásoktatással foglalkozni az Észak-Zala Vízmű Sportegyesületnél. Hét évvel később a klub megszűnt, az uszoda bezárt, ezért 1993-ban megalapította a Zalaegerszegi Úszó Klubot, amelynek azóta is vezetőedzője. Az évek során több néven is működött az egyesület, jelenleg Zalaco-Zalaegerszegi Úszó Klub a hivatalos „megszólítás”. Öccsével, Horváth Tamással remekül tudnak együtt dolgozni, testvére foglalkozik a kicsik csoportjával, amelyből a legügyesebbeket felviszi a báty vezette versenyzőcsoportba. Edzői pályafutása legnagyobb eredményének tartja, hogy négy későbbi olimpikon nevelkedett a keze alatt: a Párizsban nyílt vízen bronzérmes Betlehem Dávid, a Tokióban paralimpiai bajnok Illés Fanni, a 2012-es londoni olimpiára eljutó Szekeres Dorina, valamint a legutóbbi két játékokon is szereplő triatlonos, Bicsák Bence egyaránt fontos időszakot töltött Horváthnál.

Júniusban rendezték a korosztályos nyílt vízi úszók Európa-bajnokságát Portugáliában.

Horváth Csaba zalaegerszegi versenyzői igazán sikeres kontinensviadalon vannak túl: a 16 éves Nagy Napsugár 7,5 kilométeren lett egyéni aranyérmes, a 19 esztendős Nett Vivien pedig 10 kilométeren szerzett bronzérmet.

A magyar vegyes váltóban mindkét lány úszott, és a Kovács-Seres Hunorral, valamint Poteczin Dániellel kiegészült négyes a harmadik helyen ért célba.

A nyílt vízen korosztályos Eb-aranyérmes Nagy Napsugár edzőjével, Horváth Csabával Fotó: Papajcsik Péter/Index

Horváth Csaba:

A jó utánpótlásedző nemcsak az eredményeket nézi, hanem figyeli is a sportolót, akivel foglalkozik. Bár ők a versenyzőink, kicsit olyanok, mintha a saját gyerekeink is lennének, ezért az élet minden területén igyekszünk segíteni őket.

Aki utánpótlás-nevelőként dolgozik, annak edzőnek, pedagógusnak és pótszülőnek kell lennie egyszemélyben. És azt is rendkívül fontosnak tartom, hogy a pillanatnyi eredményekért soha ne áldozzuk fel a jövőt.”

A korosztályos nyílt vízi Európa-bajnok Nagy Napsugár így vélekedett mesteréről:

Hihetetlenül sokat segít mindenben, ilyen edzővel még nem találkoztam,

aki ennyit tud adni mind az edzésen, mind az uszodán kívüli életben. Az elmúlt időszakban sokat fejlesztettünk a technikámon és a közös munkánk eredménye az is, hogy tudatosabb lettem. Amikor pedig szép eredményt érek el, annak nagyon tud örülni, és büszke rám.”

TIBOLYA PÉTER, az UTE öttusaszakosztályának vezetője, edzője jelenlegi klubjában kezdett öttusázni harminc évvel ezelőtt. Korosztályos versenyzőként junior-világbajnoki ezüstéremig jutott, majd a felnőttek között csapatban érte el a legnagyobb sikereit: 2009-ben Londonban és 2011-ben Moszkvában világbajnoki, 2014-ben Székesfehérváron Európa-bajnoki címet szerzett. Aktív pályafutása után nem szakított szeretett sportágával, kilenc éve edzőként tevékenykedik az UTE-ben, és korábbi mesterétől, Pálvölgyi Miklóstól átvette az öttusaszakosztály vezetését is. A többek között jogi diplomás edző a mai napig civil, cégvezetői foglalkozása mellett végzi tréneri munkáját. Tibolya kezdetben dolgozott egészen kicsikkel, 7-8 évesekkel, majd irányított juniorokat is. Jelenleg kis csoportot vezet, melyben sportági kiválóságok felkészülését koordinálja. Legsikeresebb tanítványa a párizsi olimpián aranyérmes, világkupagyőztes, vb-ezüst- és bronzérmes Gulyás Michelle, valamint az egyéniben Eb-ezüstérmes, vb-harmadik, csapatban világ- és Európa-bajnok Szép Balázs. Most is utánpótláskorú versenyzője, a 20 éves Tamás Botond négy esztendeje U17-es világbajnoki címet érdemelt ki, 2023-ban az U19-esek között nyert a vb-n meg az Eb-n is ezüstérmet, tavaly pedig a juniorok mezőnyben szerzett kontinensbajnoki elsőséget.

Júniusban Tamás Botond a juniorkorú öttusázók lengyelországi Európa-bajnokságának döntőjében ismét bizonyította sokra hivatottságát:

vívásban a tizenegyedik, OCR-ben a nyolcadik, úszásban pedig a harmadik legjobb volt az Eb-mezőnyben. A futásból és lövészetből álló kombinált számot a nyolcadik helyről kezdte, sorra előzte meg ellenfeleit, az élre állt,

majd megérdemelt junior Európa-bajnoki címet szerzett

– immár második alkalommal, hiszen címvédőként érkezett az eseményre. Botond június végén aztán a székesfehérvári junior-világbajnokságon vett részt. Az UTE fiatalja a befejező, kombinált számot negyedikként kezdte meg, 34 másodperces hátrányban az éllovas brit kihívóval szemben, ám az utolsó lövészetet követően már a második pozíció volt az övé. Ukrán vetélytársa nem sokkal a cél előtt lehajrázta, de

így is bravúros bronzérem lett a jutalma.

Botondot Tibolya Péter (koordináció) mellett, Andrásfi Tibor (vívás), Geier Dániel (OCR és kondicionálás), Karácsony Gyula (lövészet), Magyarovits Zoltán (úszás) és Tóthné Stupián Anikó (futás) készítette fel a megméretésekre.

A junior Eb-n győztes Tamás Botond és a felkészítését koordináló Tibolya Péter Forrás: UTE

Tibolya Péter:

A mi szakmánkban az a tudomány, hogy a felkészülés során miként tudjuk koordinálni a versenyszámokat.

Elengedhetetlen, hogy mindenki személyre szabottan kapja meg a feladatokat, az edzéseket az öttusázó képességeihez és adottságaihoz igazítjuk. A korosztályos versenyeken nem az eredmény az elsődleges, ugyanakkor kell a sikerélmény, hogy a fiatal a sportágban maradjon. Az utánpótlás-nevelésben a legfontosabb, hogy a gyerekek megkapják a megfelelő alapokat a későbbi sikeres pályafutáshoz, és a felnőttkorosztály küszöbén már ne a technikai vagy egyes fizikai lemaradásokkal kelljen foglalkozni. Ezzel együtt arra is folyamatosan törekszem, hogy kiváló kapcsolatot ápoljak a versenyzőimmel.”

Edzőjéről így nyilatkozott az UTE korosztályos világ- és Európa-bajnok versenyzője, Tamás Botond:

„Tibolya Péter sikeres öttusázó volt, ezért belülről is látja a sportágat, teljes mértékben azonosulni tud azokkal a nehézségekkel, amelyekkel sportolóként meg kell küzdenünk.

Sok példát hoz a saját pályafutásából, és igyekszik nekünk mindent megadni, ami nála kimaradt. Szakmailag nagyon felkészült edző, aki mindig összhangban van a versenyzőivel.

Mindent meg lehet vele beszélni, kompromisszum- és segítőkész. Az öttusában nagyon fontos, hogy megtaláljuk a versenyszámokra történő felkészülésben az arany középutat úgy, hogy ne legyünk túl-, de alulterhelve sem. Ő mindig a versenyző érdekeit nézi, és nem utolsósorban a hétköznapi életben, emberileg is igazi példakép előttünk.”

(Kiemelt képünkön balról: Flórusz János, Horváth Csaba és Tibolya Péter)