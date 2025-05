Kosárlabda: Rigó Dorina a kadét országos döntőben is bizonyítana

Jó formában várja a jövő hét végén megrendezendő leány kadét országos döntőt az UNI Győr NKA csapata, amely rájátszást a Csata DSE mögött, a második helyen zárta a Piros csoportban hét győzelemmel és három vereséggel. A győriek az utolsó négy meccsüket egyaránt megnyerték, az utolsó fordulóban ráadásul az említett fővárosi riválist múlták felül 59–55-re.

A menetelésben főszerepet vállal a 15 éves bedobó, Rigó Dorina, aki a bajnokság legeredményesebbjeként 19,5 pontot, 32,1-es VAL-mutatót, 11,3 lepattanót és 5,7 szerzett labdát átlagol mérkőzésenként –

ezeket a kategóriákat mind vezeti a teljes mezőnyt tekintve.

Ráadásul az idényben már az idősebbek között is bizonyította a tudását, klubja U18-as együttesével a nyolcas döntő hetedik helyén zárt, miközben bekerült a torna All Star-csapatába.

Rigó Dorina Fotó: Németh József/MKOSZ

„Nagyon örülök, hogy bekerültem a legjobbak közé, de az elsődleges a csapat sikere, elérhettünk volna jobb eredményt is, ami bosszantó – mondja Rigó, aki másodikos korában kezdett kosarazni, miután egy testnevelésórán a tanára meghívta a délutáni edzésre. – Csapatsportágról van szó, az egyéni érdekeket háttérbe kell szorítani. Az U16-os statisztikáim kapcsán

a társaimat ki kell emelnem, akik bíznak bennem, nélkülük ez a számsor nem így nézne ki.

Nagy magabiztosságot kell adnia, hogy a legutóbbi meccsünkön legyőztük az addig veretlen Csata DSE-t, a címvédőt, bízom benne, hogy a végjátékra is átmentjük a jó formát. Magunknak és a stábnak is be akarjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk a végső győzelemre!”

Rigó a korosztályos nemzeti csapatban is szerepel, tavaly a miskolci U16-os Eb-n a nyolcadik helyen végző válogatott egyik húzóembere volt, idén pedig újra kontinensviadal vár az együttesre.

„Rengeteget lehet tanulni a válogatottban, óriási megtiszteltetés a címeres mezt viselni, és remek élmény más nemzetek csapataival megmérkőzni. Idén is erős keretünk lesz, bízom a jó szereplésben, akár a legjobb négyet is megcélozhatjuk!”

(Kiemelt képünk forrása: Németh József/MKOSZ)