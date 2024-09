Triatlon: Próbálom élvezetessé tenni az utat – Kuttor Csaba

Ahogyan szerdán beszámoltunk róla, az augusztusi eredmények alapján a Ganzair Team Újbuda SE triatloncsapat vezetőedzője, Kuttor Csaba nyerte meg A hónap utánpótlásedzője díjat.

A szakember az Utánpótlássportnak bővebben is mesélt az edzői filozófiájáról, amelynek egyik alappillére, hogy a fiatalok minél inkább megszeressék a sportágat.

„Elég ritka a triatlonban az effajta elismerés, ráadásul a díj történetében már másodjára kapta meg ebben a sportágban dolgozó szakember, ami talán a triatlon erejét is jelzi – kezdi Kuttor. –

A versenyzőknek nagyon hosszú és nehéz utat kell megtenniük a legnagyobb sikerekig, amit lelketlenül, robotszerűen nem lehet végigcsinálni.

Próbálom ezt az utat élvezhetővé tenni, ahogyan az Ironman szlogenje is hangzik, »az út maga a cél«; nyűgként nem lehet megélni a napi többórás edzést. Lekopogom, de nem jellemző, hogy itt hagyjanak minket a fiatalok, fontos a közösségépítés, és hogy a mindennapok jó hangulatban teljenek.”

Augusztusban – többek mellett – az edző által felkészített, 16 éves Szalai Fanni nála javarészt három évvel idősebbek alkotta mezőnyben tudott junior Európa-bajnokságot nyerni, később pedig ismét bizonyította, hogy a világelithez tartozó felnőttversenyzőit is meg tudja szorongatni.

Szalai Fanni, Kuttor Csaba és Kindl Gábor, a hazai szövetség elnöke Fotó: Mura László

„Nemcsak számítottunk rá, hanem ezzel is terveztünk, hogy megnyeri az Eb-t, még ha keveset is beszéltünk róla. Jó úton jár, nemzetközi szinten is odafigyelnek már rá, ami nem véletlen. Húsz-harminc évente látunk ilyen tehetséget, az állóképességét tekintve nagyon hamar megelőzte a korát. Mindenki azt hiszi, hogy eszméletlen edzésmunkát végez, nagyon leterheljük, ám ez nem igaz, a korának megfelelő tréningeket végez, ez az igazán speciális benne.

Kiváló az eredménysora, de amire ugyanennyire büszkék vagyunk, hogy a többi fiatalunk is meg-megvillantja az oroszlánkörmét,

a szeptemberi ifjúsági Eb-n Szűcs Andris lett harmadik, mindenki jó úton halad!”

(Kiemelt képünkön: Kuttor Csaba Fotó: Mura László)