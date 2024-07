Kosárlabda: helytálltak az U20-as fiúk a B-divíziós Eb-n

Mint arról beszámoltunk, a magyar csapat a georgiaiak elleni 96–79-es vereséggel fejezte be szereplését, s így a hatodik helyen zárt a Pitestiben rendezett, B-divíziós U20-as férfi kosárlabda Európa-bajnokságon. A mieink a csoportkörben Koszovót, Örményországot és Moldovát is legyőzték, majd kikaptak az ukránoktól, és végül a sorsdöntő meccsen felülmúlták a svédeket, ezzel továbbjutottak a legjobb nyolc közé. A negyeddöntőben Carlos Vallejo tanítványai nem bírtak a házigazda románokkal, akik aztán százszázalékos mérleggel megnyerték a másodvonalbeli kontinenstornát. A folytatásban az 5-8. helyért zajló helyosztókon a magyar együttes előbb nyert Portugália ellen, majd a már említett módon zárásként vereséget szenvedett Georgiától.

„Amikor egy bajnokság vagy bármilyen nagy torna véget ér, azt hiszem, minden edzőnek az jár a fejében, hogy mit csinálhatott volna jobban – kezdte értékelését Carlos Vallejo szövetségi edző az Utánpótlássportnak. –

Jelenleg bennem is ugyanez az érzés kavarog, mert úgy gondolom, akár még ennél is többre lehettünk volna képesek. Ugyanakkor, ha az összképet nézem, remek eredményt ért el a csapat, és a közös munka során olyan egységes, összetartó társaság alakult ki a srácokból, amely nagyon ritkán adatik meg.

Büszke vagyok arra a munkára, amit elvégeztünk! Mind a játékosok, mind a szakmai stáb tagjai, mind pedig a szövetség szakemberei hozzátették a magukét. Mindent egybevéve, pozitív szájízzel zárhattuk az Eb-t, de nem lehetünk maximálisan elégedettek, látni kell a hibákat is, amelyekből a játékosok és mi, az edzők is csak tanulhatunk. Rendkívül hasznos tapasztalatokkal gazdagodhattunk. Első alkalommal irányíthattam válogatottat Európa-bajnokságon, illetve most először kellett csapatot úgy felkészítenem, hogy rövid felkészülési idő, csupán néhány hét állt rendelkezésre. Továbbá az Európa-bajnokságon a másfél hét alatt lejátszandó nyolc meccs is olyan kihívás, amellyel korábban még nem szembesültem.

Bizonyos esetekben, talán túledzettem a csapatot, és túl sok információval, taktikai utasítással láttam el a srácokat. De rá kellett jönnöm: a kevesebb néha több.

Sokszor elég csak az alapdolgokra fókuszálni, és olyan »fegyvereket« kell adni a játékosok kezébe, amelyeket könnyedén és azonnal tudnak használni a pályán. Ha újrakezdhetném a felkészülést, bizonyára jó néhány dolgot másképp csinálnék."

Carlos Vallejo Forrás: FIBA.Basketball

A válogatott mostani hatodik helye 2016 óta a legjobb magyar eredmény az U20-as Eb-ket tekintve.

„A negyeddöntőben sajnos nem volt esélyünk a házigazda románokkal szemben. Azt látni kell, hogy a románok végül veretlenül az első helyen végeztek, méghozzá meggyőző fölénnyel, szóval egyértelműen a mezőny előtt jártak. Ha tegyük fel, ez a román csapat idén az A-divízióban szerepelt volna, szerintem még ott is a legjobb nyolc között végzett volna. Ilyen szempontból nem volt szerencsénk, hogy velük kellett játszanunk a negyeddöntőben.

Nyilván, elkerülhettük volna őket, ha a második hely helyett elsőként jutunk tovább a csoportból, így ezt figyelembe véve, elsősorban az ukránok elleni vereség miatt bosszankodhatunk.

Mert, ha azt a meccset megnyerjük, más ágon folytatjuk, és más lehetett volna a torna végkimenetele is. Utólag persze, megfordul az ember fejében, hogy mi lett volna, ha nem a románokkal játszunk, de igazából most már sosem tudjuk meg, így nem érdemes ezzel sokat foglalkozni. Mint mondtam, a hatodik helyezés jó eredmény, és különösen annak a fényében értékes, hogy az elmúlt években nem sikerült hasonló helyezést elérni ebben a korosztályban."

A magyar csapat 12 fős kerete az Eb-n:

Bor Gábor

Csátaljay Péter

Cseh Botond

Csendes Péter

Csuti Kornél

Hajdu Péter

Halmai Dániel

Kaye Benjamin

Meszlényi Róbert

Reizinger Máté

Schmera Gergely

