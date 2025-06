Rasovszky Kristóf: Még megvan bennem a tűz!

– Az ember azt hinné, már nincs feljebb, Rasovszky Kristóf meg megmutatja, de bizony, van! Árulja el, ha úgy tetszik, mondja el a sportolótársaknak, hogyan lehet ennyire motiváltnak maradni azután, hogy Párizsban tavaly felért a csúcsok csúcsára?

– Én úgy vagyok az úszással, hogy addig szeretném csinálni, amíg van kedvem, amíg megvan bennem a tűz, amíg ott tudok lenni a legjobbak között. Csak azért felkelni reggelente, szenvedni az edzéseken, hogy majd csak lesz valahogy, mi értelme lenne? – válaszolta Rasovszky Kristóf, a nyílt vízi úszók horvátországi Európa-bajnokságát három arannyal és egy bronzzal záró klasszis. – Tudtam, hogy az idén előbb Európa-, majd világbajnokságot rendeznek, ahogyan azt is, hogy mindkét versenyen szeretnék jól szerepelni, emellett medencében, például négyszáz gyorson is fejlődni szerettem volna, úgyhogy már szeptemberben végiggondoltam mindent, és az olimpia után nem sokkal kitűztem a célokat.

– Önnél nem fenyeget ez a veszély, de mi van, ha a kettő elválik egymástól, vagyis a kedv megmarad, ám az eredmények már nem feltétlenül jönnek?

– Nem szoktam ilyeneken gondolkozni, de szerencsés helyzetben vagyok ebből a szempontból, hiszen megnyertem már mindent, ha innentől nem nyerek semmit, akkor is elmondhatom, elértem mindent a pályafutásom során – ezzel a tudattal azért elég könnyű együtt élni. Ugyanakkor tud nyomasztó is lenni, mert a sportoló már csak olyan, hogy mindig nyerni akar, ez pusztán attól, hogy begyűjtött már minden címet, nem múlik el. De ha nem jön a siker, ha a jövőben már semmit sem nyerek, azt is el kell fogadni. Persze azért dolgozunk, hogy ilyen ne forduljon elő.

Begyűjtötte a még hiányzó címét Párizs olimpiai bajnoka (Fotó: MÚSZ/Kovács Anikó)

– A kérdés azért vetődött fel, mert több olyan sportolóval találkoztunk már a múltban, aki az olimpiai győzelem után nehezen kezdte újra, mert nem találta a motivációt – egy pillanatig sem járt ebben a cipőben?

– A szeptembertől decemberig tartó időszak nem volt könnyű, azokban a hónapokban nem is edzettem olyan sokat, inkább csak fél gőzzel készültem, aztán az év végén is volt egy hosszabb pihenőm, ezek mind kellettek ahhoz, hogy januárban bele tudjak állni a kemény munkába. Amúgy december utolsó napjaiban már azt éreztem, menni akarok, csinálni akarom, alig vártam, hogy elkezdjük az edzéseket. Ebből a szempontból jó tapasztalat volt számomra a Tokiót követő fél év, hiszen akkor dolgoztunk tovább, de egyszerűen nem volt annyi kedvem az uszodában lenni, mint máskor, úgyhogy pontosan tudtam, mi történik egy olimpia után, és azt is, kellő türelemmel és pihenéssel ki kell várni, amíg feltöltődik az ember.

– Ha már Tokiót említette: sokan mondják, hatalmas a különbség az olimpiai arany és ezüst között. Ön is így érzi?

– Én biztosan nem vagyok attól más ember, mert van egy olimpiai aranyérmem is otthon a vitrinben. Nem érzem úgy, hogy pusztán attól változtam volna, hogy a tokiói ezüst után jött a párizsi arany, ám valószínűleg a sportolók megítélésében van e tekintetben változás.