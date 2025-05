Rasovszky Kristóf arany-, Betlehem Dávid bronzérmet szerzett a nyílt vízi Eb kieséses sprintversenyében

Az Európa-bajnokságon most debütáló, a 25 kilométeres viadal helyett a programba bekerülő számot 24 úszó kezdte meg: az első, 1500 méteres etap után Rasovszky Kristóf a második, Kovács-Seres Hunor a nyolcadik, Betlehem Dávid pedig a 12. helyen ért célba, vagyis mindhárom magyar versenyző simán bekerült a legjobb tizenhat közé, ezzel folytathatta a szereplését a második távon.

A második etapban már 1000 méteres táv várt a versenyzőkre: ezen Rasovszky a negyedik, Betlehem pedig a hetedik helyen ért célba. Kovács-Seres épphogy lemaradva, a 11. helyen fejezte be a szakaszt, így nem került be a legjobb tíz közé, ami szükséges lett volna a továbbjutáshoz.

A mindent eldöntő, 500 méteres etapon két magyar éremnek is örülhettünk: Rasovszky ugyanis nagyszerű versenyzést bemutatva az első helyen ért célba, amivel aranyérmet szerzett – ezen az Eb-n már a másodikat. Betlehem pedig – alig lemaradva az ezüstéremről – a harmadik helyen csapott célba.

„Az első táv viszonylag könnyű volt, a második viszont elég szorosan alakult. Hunor sajnos épphogy kiesett – értékelt az M4 Sport mikrofonja előtt az aranyérmes Rasovszky Kristóf. – Helyezkedni kellett, nem volt egyszerű. A végén a rajtnál már majdnem eldől, itt sokat tudunk nyerni időben. Nagyon sok múlik azon, hogy mennyire tudunk kimaradni a rajtnál a csetepatékból, és a végén gyakorlatilag 200 métert kell megoldani. Nincs idő iramot váltani, vagyis aki az elején meg tud ragadni az elején, annak már ott az esély, hogy elhozza legalább az érmet. Folyamatosan helyezkedni kell, lehet taktikázni, de azt gondolom, hogy a legjobbaknak nem volt bonyolult mutatvány. Persze nem lehet nagyon hátradőlni, mert mindenki próbálkozik, azonban ha jól figyel az ember, akkor az első két körből tovább lehet úgy jutni, hogy nem ad ki magából az ember mindent.”

A bronzérmes Betlehem Dávid is elégedetten értékelt a sprintverseny után: „A végén nem jól döntöttem, ám ez most így alakult. Azonban örülök annak is, hogy itt tudok lenni, éreztem, hogy nincs meg a legjobb formám, már az első kör eléggé fájt. Az ötszázas etapon bíztam benne, hogy jól kijövünk a rajtból. A két bólya között nem mertem lépni és elúszni balra, de örülök neki, hogy mindennek ellenére itt vagyok. Összességében elégedett vagyok.”

A nők sprintversenyét 15 órakor rendezik.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

Férfi 3 km, kieséses sprintverseny

Európa-bajnok: RASOVSZKY KRISTÓF 5:04.04 perc

2. Logan Fontaine (Franciaország) 5:04.66

3. BETLEHEM DÁVID 5:05.20

…11. KOVÁCS-SERES HUNOR