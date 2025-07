Mérész Beatrix boldog és sikeres Sepsiszentgyörgyön, ezért még egy évig marad

Mérész Beatrix még egy évet marad a Sepsinél

Rendkívül jó idényt zárt Mérész Beatrix Sepsiszentgyörgyön, a magyar válogatott magasbedobója román bajnok és kupagyőztes lett csapatával 2025-ben. A 25 éves játékos – aki itthon a Vasasban mutatkozott be az élvonalban, majd a BEAC-ban pallérozódott tovább, mielőtt 2022-ben az olasz Basket Team Crema együttesénél kóstolt bele a légióséletbe – meghatározó tagja lett a Sepsinek. Az előző évadban 12.6 pontot és hét lepattanót (amivel a liga ötödik legjobbja lett) átlagolt a zöld-fehéreknél, ám amikor véget ért az idény, még nem tudta, hol folytatja karrierjét. Csak abban volt biztos, haza nem szeretne jönni. Így aztán nem hatott meglepetésként a hétfői hivatalos bejelentés: a válogatott kosaras újabb egy évre aláírt Sepsiszentgyörgyön.

„Az idény végén jött a megérdemelt nyaralás, sok időt tudtam a családommal is tölteni. Az elmúlt napokban azonban már elkezdtem edzeni, itthon, Kecskeméten szabad téren dobok, futok – mondta a Nemzeti Sportnak Mérész Beatrix. – A maradás mellett szólt, hogy rendkívül sikeres idényem volt a csapattal, kupát és bajnokságot nyertünk, beilleszkedtem, s jól is éreztem magam, no meg persze az sem mellékes, hogy indulunk az Euroliga-selejtezőben a főtábláért. A klub nagyobb célokat jelölt meg, mint korábban, ez is vonzó volt. Akadt másik külföldi megkeresés is, és persze az NB I-ből is szerettek volna átigazolni, de én mindenképpen másik bajnokságban akartam folytatni. Sepsiszentgyörgyöt megszerettem, csendes, nyugis város, Gereben Líviával is összebarátkoztam, ahogy a román játékosokkal is. Így, hogy a klub is akarta, hogy maradjak, egyértelmű volt a helyzet.”

Mérész együttesének nem fogta a kezét Fortuna, ugyanis az Euroliga-selejtezőben a legerősebbnek ígérkező riválissal, a nyáron Juhász Dorkát és több amerikai klasszist szerződtető török Galatasarayjal találkozik a csoportkörért kiírt párharcban.

„Belehúztunk, szinte csak könnyebb riválist kaphattunk volna, ha nem a törököket sorsolják ki nekünk – folytatta Mérész, aki az olaszországi idénye után Pécsen is játszott egy évet. – Évek óta nem beszéltem Dorkával, de örülök, hogy találkozunk majd. Nem mi vagyunk az esélyesek, de a Galatának sok olyan játékosa van, akinek a csapata lehet, hogy még versenyben lesz a WNBA-ben. Ez esetben ők nem lesznek ott a török együttesben vagy éppen csak beesnek, így nem zárható ki, hogy mi tudunk győztesen kijönni a párharcból.”