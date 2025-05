Betlehem Dávid Eb-ezüstöt, Rasovszky Kristóf -bronzérmet nyert öt kilométeren

Öt éremnél jár már a magyar küldöttség a Stari Gradnál zajló Európa-bajnokságon, ráadásul a csütörtök délutáni etapnak, a férfi 5 kilométernek még „csak” hárommal vágott neki a csapat – igen, igen, mindez azt jelenti, hogy két magyar is odaért a dobogóra 5 kilométeren: Betlehem Dávid címvédőként ezúttal a második helyen ért célba, míg Rasovszky Kristóf a szerda 10 kilométeres arany után bronzot szerzett.

Egy hihetetlenül nagy iramú versenyt láthattunk csütörtökön, de ezt az iramot az utolsó körre már csak heten bírták, ebben a hét úszóban viszont ott volt mind a három magyar!

Betlehem és Rasovszky kapcsán ehhez már-már hozzászokhattunk, az élete első felnőtt nyílt vízi Európa-bajnokságon induló 19 éves Kovács-Seres Hunor esetében viszont mindez elképesztő, az pedig, hogy hatodikként ért célba ebben az őrült rohanásban, fantasztikus teljesítmény.

És persze az Betlehem Dávidé is, aki klasszis mivolta mellett ezúttal is megmutatta, milyen sportember merthogy a számára nem túl jól sikerült 10 kilométer után megrázta magát, odaállt a rajthoz, és ezüstérmet szerzett.

„A tíz kilométer hagyott bennem tüskét, az nem úgy sikerült, ahogyan szerettem volna, nem tudtam kiadni magamból mindazt, ami bennem van – nyilatkozta az M4 Sportnak Betlehem Dávid. – Tudtam, öt kilométeren is olyan iramot kell »utazni« a verseny során, amelyre kevesen képesek. Az elejét megnyomtam, az erős volt, nézegettem is visszafelé, mennyien maradtak körülöttem. Gregorio Paltrinieri köztük volt, előre is ment, beálltam mögé, mert az volt bennem, ha ott maradok a lábánál, meglehet az érem. Az utolsó egyenesben már az életemért küzdöttem! Hogy Greg harminc évesen hogy tud így menni, nem is értem… Az ezüstnek örülök. A tavalyi arany után egy újabb érem azért nem olyan rossz.”

És persze a szerdai arany után a bronz sem az – Rasovszky Kristóf is elégedetten értékelt:

„Paltrinierinek olyan sebessége van, amellyel kevesen tudják felvenni a versenyt, Dávid is jó hajrás, így próbáltam úgy helyezkedni a végén, hogy minél közelebb legyek a lábukhoz, és bízhattam abban, hogy így hátulról sem tud »elkapni« senki sem. Hatalmas volt az iram, de ez nem meglepetés, eddig is így volt, erre kell számítani a jövőben is, sőt, talán még nagyobb tempóra is. A tíz kilométer arany után ez a bronz elég jó eredmény szerintem.”

A hatodik Kovács-Seres Hunor is mosolyogva szállt ki a vízből, s azt fejtegette, hogy a tíz kilométer után ígéretet tett arra, az öt kilométer jobban fog sikerülni – beváltotta ígéretét.

NYÍLT VÍZI ÚSZÁS

EURÓPA-BAJNOKSÁG, STARI GRAD

5 km. Férfiak. Európa-bajnok: Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 52:05.79, 2. Betlehem Dávid (Magyarország, klub: FTC, edző: Kutasi Gergely) 52:08.07, 3. Rasovszky Kristóf (Magyarország, klub: FTC, edző: Kutasi Gergely) 52:13.57, ...6. Kovács-Seres Hunor (Magyarország) 52.24.61