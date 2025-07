Az olasz negyedik vonalban folytathatja a legutóbb az NB I-ben szereplő légiós

A Mallorcán született középpályás még utánpótláskorú játékosként szerződött nevelőegyesületétől a Fiorentina U19-es csapatához, majd 2019-ben került az élvonalbeli gárda keretéhez, a firenzeiek színeiben az olasz élvonalban három meccsen kapott lehetőséget, kétszer pedig az Olasz Kupában is pályára lépett. A Fiorentina többször kölcsönadta, a portugál Setúbalban, az olasz alsóbb osztályú Sienában és a spanyol Atlético Balearesben futballozott, mielőtt végleg távozott és visszatért a Mallorcához, melynél a B-csapatban szerepelt, míg 2023 nyarán a negyedosztályú Alzirához igazolt, de 2024 júniusában lejárt a szerződése.

Tófol Montiel szeptemberben próbajátékon vett részt Kecskeméten, ahol meggyőzte a vezetőket, és szerződést is kapott. Az NB I-ben viszont csak tíz meccsen kapott szerepet, ezek közül kilencszer a kispadról szállt be, egy gólt szerzett. A Magyar Kupában két, az NB III-ban szereplő második csapatban pedig egy mérkőzésen játszott. A Kecskemét utolsó helyen végzett az NB I-ben, és a kiesés után a légiósokat nem marasztalták, így Tofol Montiel is távozott a magyar csapattól.

A Tuttomercatoweb értesülései szerint a spanyol labdarúgó visszatér Olaszországba, ahol a negyedik vonalban szereplő San Donato Tavarnelle szerződtetheti. Montiel már a toszkán csapattal edz, és hamarosan alá is írhat.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezett: Bolgár Botond (Ferencváros – kölcsönbe), Bolyki Andor (SV Babelsberg – Németország), Czékus Ádám (Békéscsaba), Derekas Zoltán (Tatabánya – kölcsönből vissza), Eördögh András (Tatabánya), Farkas Balázs (Monor), Győrfi Milán (Paks – kölcsönbe), Kovács Kolos (Békéscsaba – kölcsönből vissza), Merényi Ádám (MTK, legutóbb Budafok, kölcsönben), Ruisz Barnabás (ETO FC), Szojma András (Puskás Akadémia), Szűcs Szilárd (Puskás Akadémia)

Távozott: Botka Endre (Ferencváros – kölcsönből vissza), Driton Camaj (montenegrói, Asztana – Kazahsztán), Czenky Ábel (Dabas), Janicsák Olivér (Dabas), Michael López (argentin, ?), Lukács Dániel (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros – kölcsönből vissza), Kersák Roland (Nyíregyháza Spartacus), Kotula Máté (Békéscsaba – kölcsönbe, legutóbb Szeged-Csanád GA, kölcsönben), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kazincbarcika), Májer Milán (Nyíregyháza Spartacus), Tófol Montiel (Cristóbal Montiel Rodríguez, spanyol, San Donato Tavarnelle? – Olaszország), Nagy Krisztián (Kisvárda), Papp Milán (Videoton – kölcsönbe, legutóbb Gyirmót, kölcsönben), Pászka Lóránd (Ferencváros – kölcsönből vissza), Polyák Kristóf (Pécsi MFC), Zeke Márió (Paks), Zsótér Donát (?)