Nyílt vízi úszás: Európa-bajnok a magyar csapat!

Rasovszky Kristóf: – Azt kértem a többiektől az elején, hogy minél nagyobb különbségekkel váltsunk, mert el szerettem volna kerülni, hogy Gregorio Paltrinieri a végén megvicceljen minket. Nem így sikerült, úgyhogy az volt a célom innentől, hogy ne én vezessek, mert az igencsak lehangoló, ha hátulról megelőznek. Úgy voltam vele, menjen előre Paltrinieri, mellette meg figyelnem kellett arra is, hogy a francia fiú, Logan Fontaine ne érjen oda mellém, mert ő is elképesztően gyors tud lenni. Megcsináltuk, örülök a címvédésnek. Mihályvári-Farkas Viktória: – A célom az volt, hogy a rajtnál ne kerüljek bele a darálóba, hiszen a német és az olasz lány mellől indultam, és tőlem azt kérte Kristóf, hogy az olasz ellenfelem előtt váltsak. Próbáltam úgy helyezkedni, hogy minél kevesebb embert hagyjak a többieknek – nagyjából ezt meg is tettem. Örülök, hogy ennek a csapatnak a tagja lehetek. Fábián Bettina: – Viki a harmadik helyen váltott engem, én meg megkaptam ugyanazt a német lányt, mint a tavalyi Európa-bajnokságon, és ugyanaz történt, mint Belgrádban – belassultunk. Szerencsére egy idő után figyeltem, és otthagytam őt, de ez a lassulás azt eredményezte, hogy nem tudtam nagy előnyt kiharcolni. Azért az jó, hogy elsőként váltottam Dávidot. Örülök az aranynak, a címvédésnek, köszönjük mindenkinek a szurkolást. Betlehem Dávid: – Szerintem jó kört úsztam, bár a váltás nem akkora előnnyel történt, ahogyan azt terveztük. Nagyon örültem Kristóf remek hajrájának, meg annak is, hogy Paltrinieri hiába cikázott előtte, nem adta meg magát. Jó, hogy a Fradi úszói közül végre én is nyertem egy aranyat – jó előjel ez a címvédés a júliusi világbajnokság előtt.