Sárkány Zalán: Innentől nincs megállás!

Sárkány Zalán is az Arizona Egyetemen tanult, a Bob Bowman vezette csapattal tavasszal megnyerte az amerikai bajnokságot, majd a legendás tréner bejelentése után, hogy Texasba teszi át a székhelyét, Sárkány Zalán is a változtatás mellett voksolt. „Az olimpiai felkészülésem idején zajlott a folyamat, a szüleimmel együtt azon munkálkodtunk, hogy minél jobb helyre kerüljek. Ez elég sok stresszel járt, mellette sok időmet elvette, és muszáj kimondani, hatással volt a felkészülésemre is – árulta el Sárkány Zalán. – De azt hiszem, jól döntöttünk: Indianapolisban jól érzem magam, az amerikai edzőim bíznak bennem, én is bennük, és nagyon jól dolgoznak együtt Szokolai Lászlóval is.”