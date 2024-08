Óriási meglepetés: Alcaraz sima vereséggel búcsúzott a US Opentől

A volt világelső, jelenleg harmadik Carlos Alcaraz abszolút esélyesként lépett pályára, hiszen a 74. helyen álló Botic van de Zandschulppal találkozott, akit eddigi két találkozásukkor meg is vert. Kétségtelen, amiatt sem lehetett félvállról venni a hollandot, hogy Grand Slam-tornán a US Openen érte el eddigi legjobb eredményét, 2021-ben egész a negyeddöntőig jutott. Arra azonban aligha számított bárki, hogy az első szettben kétszer is brékelni tudja a spanyolt, és sima 6:1-gyel kezd. A második játszma ellen akadt egy-egy brék, de a lényeg a végén jött, 5:5-nél az első két bréklabdájából az elsőt kihasználta a Van de Zandschulp, majd semmire hozta az adogatását, így zárta le a szettet.

A harmadik játszmában ugyanez volt a forgatókönyv, csak akkor 4:4-nél csinálta meg azt, hogy a három bréklabdájából a másodikkal élt, majd pedig pontot sem engedélyezve a spanyolnak, simán kiszerválja az utolsó gémet és a meccset is. Az idei Roland Garrost és a wimbledoni tornát egyaránt megnyerő Alcaraz is nagy meglepetésre 6:1, 7:5, 6:4-es vereséggel búcsúzott.

„Egész meccsen ugyanúgy játszottam, ami nem volt elég nemhogy a győzelemre, de arra sem, hogy esélyt adjak magamnak – idézi az MTI Alcaraz szavait, aki rengeteg hibával teniszezett. – Nem éreztem, hogy jól ütném a labdákat, amikor meg vissza akartam jönni, már késő volt.”

TENISZ

US OPEN, NEW YORK

FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ

David Goffin (belga)–Adrian Mannarino (francia) 6:7 (8–10), 6:3, 6:2, 7:6 (7–1)

Flavio Cobolli (olasz, 31.)–Zizou Bergs (belga) 4:6, 6:3, 7:5, 6:3

Alex De Minaur (ausztrál, 10.)–Otto Virtanen (finn) 7:5, 6:1, 7:6 (7–3)

Gabriel Diallo (kanadai)–Arthur Fils (francia, 24.) 7:5, 6:7 (3–7), 6:4, 6:4

Jakub Mensík (cseh)–Tristan Schoolkate (ausztrál) 6:7 (4–7), 2:6, 6:2, 7:6 (7–5), 7:6 (10–3)

Dan Evans (brit)–Mariano Navone (argentin) 6:4, 6:3, 6:3

Tommy Paul (amerikai, 14.)–Max Purcell (ausztrál) 7:5, 6:0, 1:0-nál Purcell feladta

Danyiil Medvegyev (orosz, 5.)–Marozsán Fábián 6:3, 6:2, 7:6 (7–5)

Botic van de Zandschulp (holland)–Carlos Alcaraz (spanyol, 3.) 6:1, 7:5, 6:4

Korábban

Matteo Arnaldi (olasz, 30.)–Roman Szafiullin (orosz) 6:2, 6:4, 6:4

Christopher O'Connell (ausztrál)–Mattia Bellucci (olasz) 6:3, 4:6, 6:3, 6:3

Tomás Machác (cseh)–Sebastian Korda (amerikai, 16.) 6:4, 6:2, 6:4

Jordan Thompson (ausztrál)–Hubert Hurkacz (lengyel, 7.) 7:6 (7–2), 6:1, 7:5

Jannik Sinner (olasz, 1.)–Alex Michelsen (amerikai) 6:4, 6:0, 6:2

Nuno Borges (portugál)–Thanasi Kokkinakis (ausztrál) 6:4, 7:5, 7:5

Jack Draper (ausztrál, 25.)–Facundo Díaz Acosta (argentin) 6:4, 6:2, 6:2

NŐI EGYES

Anasztaszja Pavljucsenkova (orosz, 25.)–Elisabetta Cocciearetto (olasz) 5:7, 6:1, 6:2

Karolína Muchová (cseh)–Oszaka Naomi (japán) 6:3, 7:6 (7–5)

Caroline Wozniacki (dán)–Renata Zarazúa (mexikói) 6:3, 6:3

Korábban

Anna Kalinszkaja (orosz, 15.)–Bondár Anna 6:2, 6:4

Julija Putyinceva (kazah, 30.)–Vang Csin (kínai) 6:1, 7:6 (7–4)

Gyiana Snajder (orosz, 18.)–Clara Tauson (dán) 6:4, 6:4

Jéssica Bouzas (spanyol)–Katie Boulter (brit) 7:5, 7:5

Sara Errani (olasz)–Caroline Dolehide (amerikai) 7:5, 7:5

Jasmine Paolini (olasz, 5.)–Karolína Plísková (cseh) – 0:0-nál Plísková feladta.

Ashlyn Krueger (amerikai)–Mirra Andrejeva (orosz, 21.) 6:1, 6:4

Beatriz Haddad Maia (brazil)–Sara Sorribes (spanyol) 6:2, 6:1

Anasztaszja Potopova (orosz)–Varvara Lepchenko (amerikai) 6:3, 6:4

Iga Swiatek (lengyel, 1.)–Sibahara Ena (japán) 6:0, 6:1

Jessika Ponchet (francia)–Jelena Ribakina (kazah, 4.) – Ponchet játék nélkül jutott tovább

Ljudmila Szamszonova (orosz, 16.)–Marie Bouzková (cseh) 3:6, 7:6 (7–1), 6:3

Jessica Pegula (amerikai, 6.)–Sofia Kenin (amerikai) 7:6 (7–4), 6:3