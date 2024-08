A Roland Garros után vissza akart vonulni, most simán kiütötte Alcarazt

A 28 éves Van de Zandschulp 2022 augusztusában a 22. helyezett is volt az ATP-ranglistán, legjobb eredménye grand slam-tornán a 2021-es US Openen elért negyeddöntő. A nyolc éve profinak állt holland krónikus önbizalomhiányban szenved, s bár 2019-ben Hamburgban megnyert egy challengertornát, ez azóta is az egyetlen diadala, ATP-versenyen sosem nyert még trófeát.

Van de Zandschulp gyerekkorában bátyjával, Melvin van de Zandschulppal játszott naphosszat, 20 éves kora óta profi, de az első öt évében a hamburgi diadalon kívül nem sok babér termett számára. Grand slam-tornán 2021-ben járt először, az Australian Open főtáblájára került fel, s ugyanabban az évben a selejtezőből indulva ott lehetett a Roland Garros, Wimbledon és a US Open főtábláján is – ez a középszerűség ritka bravúrja egy naptári évben (már csak azért is, mert aki az első három tornán főtáblás, jó eséllyel a US Openen már nem kell selejteznie), előtte csak ketten voltak képesek rá (a kanadai Frank Dancevic 2011-ben és a svéd Elias Ymer 2015-ben).

A US Openen a főtáblán is kijött neki a lépés, többek között Casper Ruudot és Diego Schwarzmant legyőzve negyeddöntőig jutott (a selejtezőből indulva mindössze a harmadik férfiként a New York-i torna történetében), ott a későbbi tornagyőztes Danyiil Medvegyev állította meg.

Bár tornát nem tudott nyerni, volt két jó éve, és kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően a 22. helyig kúszott fel a világranglistán. A 2024-es idényt az 50. helyről kezdte, de áprilisra kicsúszott a 100-ból is, Melbourne-ben és Párizsban az első fordulóban kiesett.

„Már egyetlen tenisztornát sem várok. Azt kérdezgetem magamtól, akarom-e egyáltalán folytatni – mondta a Fabio Fognini elleni Roland Garros-búcsút követően. – Csak úgy van értelme, hogy élvezed. Mindenkinek vannak néha rossz napjai, de ha ilyen sűrűn jönnek, át kell gondolnom, hogyan tovább. Életem legrosszabb meccsét játszottam. Gondolhatják, hogy a friss élmény beszél belőlem, de régóta motoszkál a fejemben a visszavonulás gondolata.”

Nem adta fel, Wimbledonban legalább ment egy kört, és döntőbe jutott két challengertornán. Legutóbb Winston-Salemben indult, az első körben kikapott.

A US Opent a 74. helyről várta, az első körben három szettben legyőzte Denis Shapovalovot, aztán Alcaraz ellen élete játékát mutatva uralta az első szettet. Ebből magabiztosságot merítve a másodikat is jól kezdte, és az sem törte meg, hogy Alcaraz visszabrékelt – a holland újra elvette a világranglista-3. spanyol adogatását, és 7:5-tel növelje előnyét. Van de Zandschulp a harmadik játszmában is megőrizte higgadtságát, és lezárta a mérkőzést.

„Életemben először játszottam éjjel az Artur Ashe Arénában, hihetetlen élmény volt. Az első körös győzelmem visszaadta az önbizalmam, jól kezdtem, és egy pont után rájöttem, hogy akár győzhetek is. Persze, izgultam, de aki le akarja győzni ezeket a világsztárokat, annak tudnia kell uralkodni az idegrendszerén” – mondta a 28 éves holland, akire a 3. fordulóban a broit Jack Draper vár.