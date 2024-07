Wimbledon: új bajnok lesz a nőknél, Krejcíková hátrányból győzött Ribakina ellen

A 25 éves, 4. kiemelt kazah remekül kezdte a mérkőzést, és úgy tűnt, villámgyorsan lezavarja az első játszmát: alig 20 perc után kétszer elvette cseh ellenfele adogatását, és 4:0-ra vezetett – az viszont sokat elárul, hogy Ribakinának is kellett bréklabdát hárítani. Krejcíková nem is adta magát könnyen és a 4:0-s hátrányból már-már úgy tűnt, hogy feláll, hiszen kétszer is brékelte Ribakinát, ám a kettő között harmadszor is elvesztette az adogatójátékát, és ezt a előnyt a kazah már nem adta le, így 43 perc alatt 6:3-ra nyerte a játszmát.

A folytatásban viszont már jobban össszeállt Krejcíková adogatása, miközben Ribakina egyre látványosabbakat hibázott. A 31. kiemelt cseh első három szervajátékát egyaránt fogadóesélyt hárítva nyerte meg, majd amikor 3:2-nél először a szettben ő jutott bréklabdához, azonnal ki is használta azt. Előnyét rögtön meg is erősítette saját szervajátékának szállításával, és ez elég is volt a második játszma 6:3-as megnyeréséhez, vagyis az egyenlítéshez – igaz, az utolsó játékban három kettős hibát ütve, végül a hatodik játszmalabdáját használta ki.

A döntő játszma elején úgy tűnt, Ribakina összekapta magát, a korábbiakhoz képest alig hibázott, ám 3:3 után többször is rossz döntéseket hozott, így Krejcíková könnyű pontokkal jutott bréklabdákig és az elsőt ki is használta. Innen pedig Krejcíková már nem engedte vissza a mérkőzésbe Ribakinát, s végül kiszerválta a meccset.

Ezzel a cseh pályafutása első wimbledoni döntőjére készülhet Jasmine Paolini ellen, s Ribakina vereségével az is eldőlt: új bajnokot avatnak szombaton délután a női egyesben.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

NŐI EGYES, ELŐDÖNTŐ

Barbora Krejcíková (cseh, 31.)–Jelena Ribakina (kazah, 4.) 3:6, 6:3, 6:4

KORÁBBAN

Jasmine Paolini (olasz, 7.)–Donna Vekic (horvát) 2:6, 6:4, 7:6 (10–8)