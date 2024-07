Wimbledon: Djokovics könnyű győzelemmel tért vissza, Rubljov kiesett

A női egyes hatodik kiemeltje volt Markéta Vondrousová, akinek kieséséről bővebben itt már szóltunk – 30 éve fordult elő legutóbb Wimbledonban, hogy kiessen a címvédő, igaz, az akkor ötszörös bajnok Steffi Graf búcsúja talán nagyobbat durrant. Ami a lényeg: az idén nem volt jó üzlet hatodik kiemeltnek lenni, merthogy nem sokkal a cseh kiesése után búcsúzott a férfi egyes hatodik kiemeltje, Andrej Rubljov is. A selejtezőből érkező 23 éves argentin, Francisco Comesana közel három óráig tartó mérkőzés végén négy játszmában múlta felül a nála három évvel idősebb oroszt. Comesana pályafutása első főtáblás mérkőzését játszotta Grand Slam-tornán – soha rosszabb antrét!

Volt viszont egy olyan mérkőzés ma, amely Rubljov kiesését is elhomályosítja: alig több mint három héttel térdműtétje után visszatért Novak Djokovics. A szerbek korábbi világelsője még a Roland Garroson szenvedett részleges meniszkuszszakadást, ami után villámgyorsan és szokásával ellentétben kés alá feküdt, hogy a párizsi olimpián ott lehessen. Még a műtét után is arról volt szó, hogy Djokovics majd csak július közepén léphet újra pályára, ehhez képest viszont olyan iramban gyógyult, hogy már a londoni füves pályás GS-tornán is elindult. Ha pedig már elindult, akkor – ahogy illusztris pályafutása során minden alkalommal, amikor Wimbledonban a főtáblán pályára lépett – be is masírozott a második fordulóba, mégpedig a selejtezőből érkező cseh Vit Kopriva testén keresztül. A masírozás ezúttal pedig nem túlzás, Djokovics ugyanis két órát sem töltött a pályán a világranglistán 123. helyen álló cseh ellen, akit imponáló magabiztossággal, 6:1, 6:2, 6:2-re győzött le.

A második fordulóban a hazai közönség által támogatott, a világranglistán a 277. helyet elfoglaló Jacob Fearnley lesz az ellenfele, aki amellett, hogy szabadkártyával indulhat a tornán, a nap egyik legnagyobb rövidítését produkálta: a világranglistán 188. Alejandro Moro ellen a harmadik játszma tie-breakét 14–12-re nyerte meg.

WIMBLEDON (50 millió font, füves pálya)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Auger-Aliassime (kanadai, 17.)–Kokkinakis (ausztrál) 6:4, 7:5, 6:7 (9–11), 1:1 – félbeszakadt

Walton (ausztrál)–Coria (argentin) 6:3, 6:3, 7:5

Darderi (olasz)–Choinski (brit) 7:5, 4:6, 2:6, 7:5, 6:2

De Minaur (ausztrál, 9.)–Duckworth (ausztrál) 7:6 (7–1), 7:6 (7–3), 7:6 (7–4)

Etcheverry (argentin, 30.)–Nardi (olasz) 6:1, 6:4, 6:2

Hurkacz (lengyel, 7.)–Albot (moldovai) 5:7, 6:4, 6:3, 6:4

Seyboth Wild (brazil)–Jubb (brit) 1:6, 3:6, 7:6 (8–6), 6:4, 7:5

Mpetshi Perricard (francia)–Korda (amerikai, 20.) 7:6 (7–5), 6:7 (4–7), 7:6 (8–6), 6:7 (4–7), 6:3

Musetti (olasz, 25.)–Lestienne (francia) 4:6, 7:6 (7–4), 6:2, 6:2

Munar (spanyol)–B. Harris (brit) 6:4, 6:4, 3:6, 6:3

Nisioka (japán)–Borges (portugál) 6:2, 7:6 (8–6), 2:6, 6:3

Popyrin (ausztrál)–Monteiro (brazil) 6:4, 6:7 (8–10), 6:3, 6:4

Shelton (amerikai)–Bellucci (olasz) 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:4

Djere (szerb)–Pouille (francia) 3:6, 7:6 (7–4) – félbeszakadt

Rune (dán, 15.)–Kvon (dél-koreai) 6:1, 6:4, 6:4

Giron (amerikai)–Searle (brit) 3:6, 6:3, 6:4, 6:4

Cicipasz (görög, 11.)–Daniel (japán) 7:6 (7–5), 6:4, 7:5

Fearnley (brit)–Moro (spanyol) 7:5, 6:4, 7:6 (14–12)

Comesana (argentin)–Rubljov (orosz, 6.) 6:4, 5:7, 6:2, 7:6 (7–5)

Fils (francia)–Stricker (svájci) 6:3, 6:2, 3:6, 6:4

Ruusuvuori (finn)–McDonald (amerikai) 7:6 (8–6), 4:6, 5:7, 4:3 – félbeszakadt

Zverev (német, 4.)–Carballés (spanyol) 6:2, 6:4, 6:2

Cobolli (olasz)–Hijikata (ausztrál) 7:5, 4:6, 6:4, 6:4

Draper (brit, 28.)–E. Ymer (svéd) 3:6, 6:3, 6:3, 4:6, 6:3

Fritz (amerikai, 13.)–O'Connell (ausztrál) 6:1, 6:2, 6:4

Nisikori (japán)–Rinderknech (francia) 7:5, 4:6, 1:1 – félbeszakadt

Norrie (brit)–Diaz Acosta (argentin) 7:5, 7:5, 6:3

Szafiullin (orosz)–F. Cerúndolo (argentin, 26.) 6:7 (5–7), 3:6, 7:5, 6:3 – félbeszakadt

Djokovics (szerb, 2.)–Kopriva (cseh) 6:1, 6:2, 6:2

Evans (birt)–Tabilo (chilei, 24.) 2:6, 3:3 – félbeszakadt

Goffin (belga)–Machác (cseh) 6:3, 4:2 – félbeszakadt

NŐI EGYES, 1. FORDULÓ (a 64 közé jutásért)

Bucsa (spanyol)–Bogdan (román) 6:4, 4:6, 7:6 (10–5)

Dart (brit)–Paj (kínai) 6:4, 6:0

Pegula (amerikai, 5.)–Krueger (amerikai) 6:2, 6:0

Siegemund (német)–Baindl (ukrán) 6:4, 6:1

Hszin-jü Vang (kínai)–Tomova (bolgár) 7:6 (7–4), 3:6, 6:0

Kalinyina (ukrán)–Avaneszjan (orosz) 6:2, 6:3

Boulter (brit, 32.)–Maria (német) 7:6 (8–6), 7:5

Boutková (cseh)–Riera (argentin) 6:2, 6:1

Fernandez (kanadai, 30.)–Bronzetti (olasz) 6:4, 6:3

Garcia (francia, 23.)–Blinkova (orosz) 6:4, 7:5

Kalinszkaja (orosz, 17.)–Udvardy Panna (magyar) 6:3, 6:2

Szamszonova (orosz, 15.)–Masarova (spanyol) 6:3, 4:6, 6:2

Pera (amerikai)–Potapova (orosz) 6:7 (4–7), 6:4, 7:6 (10–6)

Ribakina (kazah, 4.)–Ruse (román) 6:3, 6:1

Ostapenko (lett, 13.)–Tomljanovic (ausztrál) 6:1, 6:2

Bouzas (spanyol)–Vondrousová (cseh, 6.) 6:4, 6:2

Montgomery (amerikai)–Gadecki (ausztrál) 6:4, 6:4

Putyinceva (kazah)–Kerber (német) 7:5, 6:3

Gálfi Dalma (magyar)–Serif (egyiptomi) 6:1, 6:2

Siniaková (cseh, 27.)–Stakusic (kanadai) 6:4, 6:2

Snigur (ukrán)–Dodin (francia) 6:4, 6:0

Wozniacki (dán)–Parks (amerikai) 6:2, 6:0

Collins (amerikai, 11.)–Tauson (dán) 6:3, 4:4 – félbeszakadt

Dzsabúr (tunéziai, 10.)–Ucsijima (japán) 6:3, 6:1

Martic (horvát)–Jones (brit) 3:6, 6:1, 6:2

Swiatek (lengyel, 1.)–Kenin (amerikai) 6:3, 6:4

Stephens (amerikai)–Jacquemot (francia) 6:3, 6:3

A SZERDAI PROGRAM

FÉRFI EGYES

Coric (horvát)–Tiafoe (amerikai, 29.)

Fognini (olasz)–Ruud (norvég, 8.)

Halys (francia)–Eubanks (amerikai)

Hacsanov (orosz, 21.)–Karacev (orosz)

Nakashima (amerikai)–Thompson (ausztrál)

Van De Zandschulp (holland)–Humbert (francia, 16.)

Cazaux (francia)–Bublik (kazah, 23.)

Kecmanovics (szerb)–Griekspoor (holland, 27.)

Paul (amerikai, 12.)–Virtanen (finn)

Sonego (olasz)–Bautista (spanyol)

Csang (kínai, 32.)–Struff (német)

Muller (francia)–Medvegyev (orosz, 5.)

Alcaraz (spanyol, 3.)–Vukic (ausztrál)

Dimitrov (bolgár, 10.)–Sang (kínai)

Harris (dél-afrikai)–Shelton (amerikai, 14.)

Shapovalov (kanadai)–Altmaier (német)

Wawrinka (svájci)–Monfils (francia)

Sinner (olasz, 1.)–Berrettini (olasz)

NŐI EGYES

Carle (argentin)–Volynets (amerikai)

Frech (lengyel)–Haddad Maia (brazil, 20.)

Golubic (svájci)–Niemeier (német)

Kartal (brit)–Burel (francia)

Krejcíková (cseh, 31.)–Kugyermetova (orosz)

Linette (lengyel)–Szvitolina (ukrán, 21.)

Osorio (kolumbiai)–Davis (amerikai)

Andreescu (kanadai)–Nosková (cseh, 26.)

Stephens (amerikai)–Shnaider (orosz)

Todoni (román)–Gauff (amerikai, 2.)

Paolini (olasz, 7.)–Minnen (belga)

Badosa (spanyol)–Fruhvirtová (cseh)

Rus (holland)–Szakkari (görög, 9.)

Sun (új-zélandi)–Sztarodubceva (ukrán)

Jasztremszka (ukrán, 28.)–Gracheva (francia)

Csu (kínai)–Pavjucsenkova (orosz, 25.)

Oszaka (japán)–Navarro (amerikai, 19.)

Vekic (horvát)–E. Andrejeva (orosz)

Kaszatkina (orosz, 14.)–Miyazaki (brit)

Raducanu (brit)–Mertens (belga)

Vang (kínai)–Keys (amerikai, 12.)

Kosztyuk (ukrán, 18.)–Saville (ausztrál)