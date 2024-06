Novak Djokovicsot még szerdán megműtik

A szerb Sportal számolt be róla, hogy a kedden címvédőként a Roland Garrostól visszalépő Novak Djokovicsot még szerdán meg is műtik Párizsban, miután kiderült a Francisco Cerúndolo elleni ötszettes meccsen részleges meniszkusz-szakadást szenvedett. A lap arról ír, hogy Djokovicsot legutóbb 2018-ban műtötték meg – akkor a hosszú ideje rakoncátlankodó könyökét operálták –, és ahogy akkor, most is ugyanazért döntött amellett, hogy kés alá fekszik, mert nincs ideje várni: mindenképpen szeretne részt venni a július végén kezdődő nyári olimpiai játékokon.

Ugyanakkor a francia L'Equipe úgy értesült, hogy a 24-szeres Grand Slam-tornagyőztes szerb klasszist szerda reggel Párizsban már meg is műtötték, ám ezt Djokovics stábjából nem erősítette meg senki. Ugyanakkor abban mindkét lap egyetért, hogy Djokovicsra legalább három hét kihagyás vár a műtét miatt, ami azt jelenti, hogy nem vehet részt a wimbledoni teniszbajnokságon. Ugyanakkor a fő célját, hogy a párizsi olimpián ott legyen így még megvalósíthatja – habár, ez attól függ, hogy a szervezete hogyan reagál a beavatkozásra.

Az egyébként, hogy a szerb rászánta magát a műtétre annak fényében meglepő, hogy Djokovics nem híve az orvosi beavatkozásoknak és az operációknak, ha olyan sérülése van, amit alternatív gyógymódokkal is lehet kezelni, inkább azt a módszert választja. Így volt ez 2017-ben is, amikor makacs könyöksérülését hosszú ideig próbálta különböző módokon kezeltetni, ám a műtétet egészen sokáig elutasította, míg végül belátta, más úton nem tud teljesen meggyógyulni a könyöke. A sportal.rs felidézte a hét évvel ezelőtti esetet, amikor Djokovics a műtét után néhány nappal már az edzőteremben dolgozott, mielőbb újra pályára léphessen – végül fél évet hagyott ki, ám megszűnt az őt korábban éveken át kínzó fájdalma.

A szerb lap egyébként már arról is ír, hogy Djokovics a felépülése után július 15-én térhet vissza a pályára, az azon a héten rendezendő hhárom Európában rendezendő salakpályás ATP-tornák valamelyikén – feltéve, hogy szabadkártyás indulási lehetőséget kap.

Mindenesetre még egy „apróságot” érdemes megjegyezni a szerb sérülésével kapcsolatban. Az már a keddi visszalépésének bejelentésekor eldőlt, hogy a jövő hétten első olaszként Jannik Sinner áll majd a világranglista élén, miután a szerb nem tudja megvédeni a címet a Garroson. A visszalépés miatt 1600 ranglistapontot veszít és visszaesik a második helyre a jövő heti rangsorban. Kivéve, ha Carlos Alcaraz nyeri esetleg a tornát, mert akkor még ő is gyűjt annyi pontot, amivel több egysége lesz mint most Djokovicsnak. Továbbá azzal, hogy Djokovics Wimbledont is kihagyja, ahol tavaly döntős volt, így az ott szerzett 1200 pontját is elveszíti és a londoni GS-torna döntője utáni lajtsromban a 4-5. hely környékére is visszaeshet.