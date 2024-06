Novak Djokovics visszalépett a Roland Garrostól

Hétfőn este a férfi teniszezők világranglistáját vezető 37 éves szerb klasszis még a pályán aratott győzelmet a 23. kiemelt argentin Francisco Cerúndolo fölött – Novak Djokovics újabb négy és fél órán át tartó mérkőzést nyert meg, és eddigi négy meccsén 13 óra 43 percet töltött a salakon, és ez volt pályafutása 370. Grand Slam tornán vívott győztes meccse, amivel lehagyta Roger Federert a vonatkozó örökranglistán.

Djokovics Cerúndolo ellen a harmadik játszmában fájlalta a térdét, és a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón elmondta: többször is fájdalomcsillapítót kapott a térdére a meccs alatt, sőt az orvosa azt is mondta neki, hogy megkapta a maximális adagot. A gyógyszer 30-40 perc alatt fejtette ki a hatását és ennek is köszönhetően az ötödik játszmában már fájdalom nélkül tudott játszani, és végül felülmúlta argentin ellenfelét.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS (salak, 53 478 000 euró)

EGYES, 4. FORDULÓ (a 8 közé jutásért)

FÉRFIAK

Djokovics (szerb, 1.)–Cerúndolo (argentin, 23.) 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3