Kékessy Andrea a chicagói jégrevü show-jának női sztárja volt

Az 1948-ban St. Moritzban ezüstérmes Kékessy – eredetileg Kékesy, de az AFP francia hírügynökség egy verseny után elírta a nevét, és a két s betűvel írt változat terjedt el – Andrea, Király Ede műkorcsolyázó páros nő tagja a háromszoros olimpiai és tízszeres világbajnok, 1932-ben Budapesten bemutatót tartó norvég Sonja Henie hatására ismerkedett meg a sportággal – még kurblis korcsolyával. A BKE színeiben tízéves korában megnyert egy versenyt, amiről a 95 évesen is életvidám, Ottawában élő Kékessy Andrea ezt nyilatkozta: „Még ma is, ennyi évtized után ez a legszebb emlékem.”

Született: 1926. szeptember 17., Budapest

Elhunyt: 2024. december 9., Ottawa

Sportága: műkorcsolya, egyéni, páros

Egyesülete: BKE (1941–1949)

Sikerei párosban: olimpiai 2. (St. Moritz, 1948), világbajnok (1949, Párizs), vb-2. (Davos, 1948), Európa-bajnok (1948, Prága; 1949, Milánó), 2x főiskolai világbajnok (Davos, 1947; Splinderuv Mlyn, 1949), 4x magyar bajnok (1944, 1947, 1948, 1949) Kékessy Andrea

A csinos hölgy és Király Ede közös karrierje úgy kezdődött, hogy az egyéniben is kiváló gyakorlatokat bemutató Király egyszer megkérdezte Kékessyt, nem volna-e kedve vele párost futni. Többször megnyerték a magyar bajnokságot, majd 1949-ben a prágai Eb-t is. Esélyesként utaztak a téli olimpiára, mégsem állhattak a dobogó legmagasabb fokára. Ahogyan a Népsport írta: „A Kékessy, Király pár kiemelkedett a mezőnyből, a »nyugati blokk« azonban lepontozta őket s így a második helyen végeztek.” Az 1947-ben világbajnok belga Micheline Lannoy, Pierre Baugniet duó nyerte meg az aranyat. A pontozásról még a hatodik helyen záró amerikai kettős, a Kennedy testvérek édesapja is így vélekedett: „Nem érdekli ezeket, hogy ki hányszor és miért esett el, szerintem itt már előre eldöntötték, hogy mi lesz a sorrend.” Az is tény, néhány nappal a játékok után a davosi vb-n is ezüstérmesek lettek a mieink. Egy évvel később Párizsban már Kékessyék nyakába került a vb-arany, noha Kennedy papa – az Nemzeti Sport Kékessy Andrea 95. születésnapjára készült írásából kiderül – „pénzt, fáradságot és Chesterfield cigarettákat nem sajnálva olyan hírverő kampányt” csapott, hogy előzetesen szinte mindenki az amerikaiaknak adta az első helyet. Kékessy és Király már kétszeres Európa-bajnok is volt, mégis az 1949-es párizsi vb volt az utolsó versenyük. Ebben közrejátszott az is, hogy Kékessy szerint Király Edével – ahogyan Andrea hívta, Edussal – képtelenség volt beszélni a jövőről, továbbá el volt már jegyezve Bernolák Imre ügyvéddel.

Az esküvőt követően, tanári diplomájának megszerzése után 1949-ben Kanadába „disszidáltak”, később Kékessy egy chicagói jégrevü show-jának női sztárja lett. A rend kedvéért megemlítjük: Király Ede 1950-ben – az egyéniben megnyert 1950-es oslói Eb után – ugyancsak elhagyta Magyarországot, szintén Kanadába ment, ahol számos jégpályát tervezett. A 2009-ben 83 évesen elhunyt Király Ede – Kékessy elmondása szerint – azért hagyta abba a korcsolyázást, mert a revüben „nem akart pojáca lenni”.

Rákosi-rendszer mindkét sportoló családját meghurcolta, mi több, híres edzőjüket, Dillinger Rudolfot is internálták.