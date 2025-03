Műkorcsolya-vb: az amerikai Alysa Liu nyert a nőknél

A 19 éves sportoló már a rövidprogram után is az élen áll és a péntek esti kűrt is megnyerte közönségsikert arató remek produkciójával. A 2022-ben vb-bronzérmes Liu teljesítménye azért különösen bravúros, mert az előző két szezont kihagyta, majd tavaly márciusban jelentette be, hogy visszatér a jégre.

A kaliforniai műkorcsolyázó az amerikaiak első női vb-aranyérmese Kimmie Meissner 2006-os sikere óta. A háromszoros vb-győztes, Bostonba is címvédőként érkezett japán Szakamoto Kaori ezúttal második, honfitársa, Csiba Mone pedig harmadik lett.

MŰKORCSOLYA-VILÁGBAJNOKSÁG, BOSTON

NŐK

A kűr eredménye

1. Alysa Liu (Egyesült Államok) 148.39 pont

2. Szakamoto Kaori (Japán) 146.95

3. Csiba Mone (Japán) 141.80

Összetett

Világbajnok: Liu 222.97 pont

2. Szakamoto 217.98

3. Csiba 215.24