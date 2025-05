„Az idény második fele hihetetlen volt” – Hans-Dieter Flick a Barcelona bajnoki címe után

„Azt hiszem, hogy különösen az idény második fele hihetetlen volt – kezdte mérkőzés utáni értékelését a sajtótájékoztatón az FC Barcelona vezetőedzője, Hans-Dieter Flick, aki első évében rögtön három kupát is nyert csapatával. – Egyetlen meccset sem veszítettünk el, és ez nagyszerű. Gratulálok a csapatnak, a klubnak és a szurkolóknak. Nagyon boldogok vagyunk.”

A német szakember szerint a karácsonyi időszak fordulópontot jelentett a csapat életében: „Mindig nagyon pozitív mentálisan erősnek lenni. A karácsonyi szünet sokat segített, a Szuperkupa megnyerése önbizalmat adott nekünk. A játékosok, mint például Frenkie (De Jong) és még sokan mások, elérték a csúcsformájukat, és nagyszerű volt látni, hogy mennyit fejlődtek. Nagyon boldog vagyok emiatt.”

Flick kitért arra is, hogy csapata a lefújás után tudatosan nem ünnepelt a pályán, két éve ugyanis – amikor ugyancsak az Espanyol otthonában lett bajnok az FC Barcelona – botrányba fulladt a fieszta, és erre mindenki emlékezett a klubnál. „Mi akartunk lejönni a pályáról, és inkább az öltözőben ünnepelni” – mondta.

„Általában minden a hozzáálláson múlik, és mi mindig pozitívan gondolkodtunk, ha visszatekintek az edzésekre, az előszezonra. A Barcelonánál címeket kell nyerni, hármat begyűjteni pedig nagyszerű dolog. A milánói elődöntő után nehéz volt, de most azt hiszem, van miért örülni” – tette hozzá Flick.

A diadal után Joan Laporta a katalán TV3-nak értékelte csapata bajnoki címét: „Abban a kiváltságban volt részem, hogy együtt ünnepelhettem a játékosokkal. Maximális az eufória, olyan játékosaink vannak, akik ismerik egymást, egy csapatot alkotnak, megélik a lendületüket és komplexusok nélkül élnek. Elnyerték a Barcelona-szurkolók tetszését, pedig ez nem könnyű. Történelmi idény volt.”

A klub első embere nem feledkezett meg az idény közben felvetődő nehézségekről sem, és mondataival egy kicsit odaszúrt azoknak, akik rosszat akartak csapatának: „Minden és mindenki ellenére nyertük meg a ligát. Úgy próbáltak meg elbizonytalanítani minket, mint még soha, ezernyi akadályt gördítettek az utunkba. Elnökként ezt a bajnokságot volt a legnehezebb megnyerni.”

„Flick kiváló edző. Profi, szigorú és fegyelmezett. Nyomatékosít, de nem fojt el, és a legapróbb részletekre is odafigyel. Mindannyiunkat jobbá tett, ő az egyik legnagyobb építész – méltatta a vezetőedző munkásságát még Laporta, aki néhány szó erejéig az elbukott Bajnokok Ligája-elődöntőre is kitért. – Három kettőre vezettünk, és a negyedik gólért mentünk. A játékosok nagyon fiatalok, még tanulniuk kell. Apróságok miatt nem jutottunk be a müncheni döntőbe, de ezekről most nem akarok beszélni.”

A bajnoki címben meghatározó szerepet vállaló Raphinha is euforikus hangulatban értékelt a meccs után: „Ez a második bajnoki címem, és remélem, hogy még sokat nyerek – idézte a Mundo Deportivo a brazil klasszist. – Azt hiszem, arra kell koncentrálnunk, ami a mi feladatunk. Ha elvégezzük a dolgunkat, és nem figyelünk a többiekre, akkor megnőnek az esélyeink. Decemberben sokan azt hitték, hogy halottak vagyunk és a harmadik helyért fogunk harcolni. De nem fogok itt megállni, Spanyolországban már mindent megnyertem ebben a mezben, és most rajtunk a sor, hogy megnyerjük a Bajnokok Ligáját, amely nemcsak a játékosok, hanem a stáb álma is. Ebben az idényben közel voltunk a győzelemhez, és jövőre mindent beleadunk érte.”

A sérült Marc-André ter Stegen helyére szerződtetett kapus, Wojciech Szczesny is ünnepelt a lefújás után, méghozzá testhezállóan egy szivarral a szájában…

A csapat játékmestere, Pedri a szurkolóknak is üzent: „Azt hiszem, ezt a címet volt a legnehezebb megnyerni az idényben. A szurkolók élvezték a játékunkat, és mi is élveztük, hogy velük együtt játszhattunk – fogalmazott, majd Lamine Yamal szépségdíjas találatáról is beszélt. – Ez egy olyan gól volt, amit sokat gyakorol. A bemelegítésnél két nagyon hasonló gólt szerzett. Vigyáznunk kell rá, és hagynunk, hogy továbbra is élvezze a játékot.”

LA LIGA

36. FORDULÓ

Espanyol–FC Barcelona 0–2

Barcelona, RCDE Stadium. V: Soto Grado

Espanyol: Joan García – El-Hilali, Kumbulla, Cabrera, C. Romero – P. Lozano (Milla, 60.), U. González – Roca (Jofre, 68.), Exposito, Puado (Keddira, 82.) – E. Fernández (Calero, 82.). Vezetőedző: Manolo González

FC Barcelona: Szczesny – Eric García, Araújo (Cubarsí, 51.), Christensen (Fort, 77.), Gerard Martín (Balde, a szünetben) – F. de Jong, Pedri – Yamal, Dani Olmo (Gavi, 77.), Raphinha – Lewandowski (Fermín López, 65.). Vezetőedző: Hansi Flick

G: Yamal (53.), Fermín López (90+6.)

Kiállítva: Cabrera (80.)