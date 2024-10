Spanyolviasz – Morvai Katalin publicisztikája

ÚJ STÍLUSNAK INDULT. A Barcelona idén nyáron kinevezett vezetőedzője, Hans-Dieter „Hansi” Flick azzal kezdte játékosai „gatyába rázását”, hogy megszüntette a divatparádét. A katalán klubnál focizó sztárok egyike-másika ugyanis túlságosan nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a szurkolók és fotósok legnagyobb örömére milyen – kifutóra való – ruházatban érkezik a mérkőzésekre. Ha úgy tetszik, több időt töltött a divatszalonokban és a tükör előtt, mint a konditeremben.

A Barcelonával nem szimpatizáló sajtóban pedig már dörzsölték is a tenyerüket egyesek, hogy a „pávatollaikat” vesztő (és a klub közösségi médiás oldalainak népszerűségét is garantáló) játékosok majd megorrolnak a spanyol válogatott és a Barca játékosaként kiváló, ám vezetőedzőként bukdácsoló Xavi utódjára. Mert az igaz, hogy Flick a Bayern München szakvezetőjeként számottevő sikereket ért el, de úgy vélték, az a vezetői módszer, ami Németországban működött, aligha válik be spanyol földön.

Kétségtelen, hogy a francia válogatott hátvéd, Jules Koundé (őt tartják a Barca labdarúgói és fanatikusai a legnagyobb divatdiktátornak) és még néhány játékos nem örült neki, hogy fel kellett hagynia a látványos antréval, de lenyelték a békát. Elkezdődött a La Liga idénye, s mindenki a hivatalos formaruhában, a meccsnapra kitűzött Barca-szerelésben érkezett a mérkőzésekre. Na jó, Lamine Yamal és Raphinha feltette olykor – akár sütött a nap, akár nem – a napszemüvegét, de ebben ki is merült az „ellenállásuk”.

Csakhogy Hansi Flick nem állt itt meg. Túl azon, hogy edzőként belevágott a Barcelona játékosainak technikai és taktikai trenírozásába, újabb és újabb szabályokat vezetett be. A célja az volt, hogy az egyenként tehetséges, mondhatni sztárfocistákból álló keretből csapatot faragjon. (Ez az, amire mindenki vágyik, legyen szó bármely csapatsportágról. És ez az, ami nem születik meg csak úgy, varázsütésre. Nem elég ugyanis csupán akarni, se a futballistáknak, se a stábnak. Nagyon kell rajta dolgozni.)

És ugyan még nem telt el sok idő a mostani bajnokságból, a gránátvörös-kékek nagyon jó úton járnak a csapatmunkában. Tizenegy mérkőzés után tíz győzelemmel és egy vereséggel toronymagasan vezetik a La Ligát, múlt szombaton épp a nagy rivális Real Madridot mosták le a pályáról 4–0-ra az idegenbeli el Clásicón, és a Bajnokok Ligájában is fényesen alakulnak a dolgok. Igaz, hogy szeptember 19-én a Monaco elleni 2–1-es vereséggel kezdtek, de azóta a Young Boys ellen 5–0-ra és a Bayern München felett 4–1-re győzedelmeskedtek. Különösen az október 23-i, hatszoros BL-győztes német együttes elleni kiütéses győzelem mutatta meg, hogy a Barca Flick irányításával újra felérhet a legmagasabb csúcsra. A katalánoknál újjászületett a csapat.

A madridi központú Diario AS augusztus 5-én még csak hat aranyszabályról tudott, de két hónap elteltével újabbak is napvilágra kerültek.

Javi Miguel írását mások is átvették. Az akkori hat pont nagyjából így fest: 1. Valamennyi Barca-játékosnak profi módon kell viselkednie a nap 24 órájában, pályán és azon kívül is. 2. Minden Barca-focistának meg kell adnia a tiszteletet a másiknak, függetlenül attól, hogy az nagy sztár vagy egy újonc. 3. Senki sem hagyhat ki edzést vagy késhet el, hacsak nem indokolta meg alaposan az edzőnek. 4. Minden Barca-játékosnak százszázalékos erőbedobással kell edzenie és játszania. 5. A játékosoknak kötelező az edzések előtti és utáni testsúlymérés, az adatot az erőnléti edzők és az orvosi stáb rögzíti és használja fel, s végezetül: 6. A szezonkezdet előtt valamennyi Barca-focistának fogorvosi ellenőrzésen kell átesnie, hogy tisztában legyen a klubvezetőség a fogfájásból, -gyulladásból fakadó kockázatokkal.

Mondhatni, ez eddig nem túlzottan különleges elvárás. Részben kissé általános és épp ezért homályos (mint például a tiszteletadás meg a profi viselkedés). Másrészt meg már ismert szabály. Ami például a mérlegelést illeti, a legtöbb sportágban használják az edzők, sokat elmond ugyanis egy élsportoló fizikai állapotáról. A kockás has nemcsak divat, mint a tetoválás vagy az extrém hajviselet, de elengedhetetlen eleme is a profi sportvilágnak. Minden egyes pluszdeka, zsírlerakódás azt mutatja, az illető nem edzett eleget. Ráadásul sérülésveszélyes is. Akin súlyfelesleg van, az pluszkilókat cipel – és nem az izomtömegről beszélünk. Természetesen testalkat és testalkat között nagy különbség lehet, de minden sportolónak megvan az életkorára jellemző ideális versenysúlya. Azaz: a zseniális, de kissé köpcös labdarúgók ideje végleg lejárt.

Nem olyan régen pedig napvilágra került a játékoskódex többi eleme is. Október 13-án – tehát még a két nagy siker előtt – a Barcelona-szurkolóknak szerkesztett barcablaugranes.com oldalon megjelent egy írás azzal az alcímmel, hogy „A német tudja, mit akar”. A cikk a Xavi utáni érában Hansi Flick által bevezetett tíz új vagy újonnan megerősített szabályról szól. Na, ezek már kifejezetten csapatépítő jellegűek. Bármelyik nagyvállalati HR-vezető használhatná a maga területén!

Egy: pontosság. Valamennyi játékosnak legkésőbb kilencven perccel az edzés kezdete előtt meg kell jelennie a stadionban, rendszerint Flick az első érkező. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy általában 9.30-ra mindenkinek a Ciutat Esportivában a helye, és ott kell reggeliznie.

Kettő: testsúlymérés. Mindennap kötelező a súlykontroll edzés előtt. Ezt a szabályt Luis Enrique is tartotta (2014 és 2017 között volt a Barcelona vezetőedzője, jelenleg a francia bajnok PSG mestere), de azóta elszaladt a ló.

Három: étkezés. A focisták kötelesek a stadion kantinjában étkezni. A fogásokat az első csapat táplálkozási szakembere, Silvia Tremoleda előírásai szerint készítik el a Ciutat Esportiva éttermének szakácsai. Ez alól semmilyen felmentést sem kaphatnak a játékosok.

Négy-öt: meccsnap. A mérkőzések napján a játékosok közös bemelegítő, rávezető edzést tartanak. Ez régebben is szokás volt, de Xavi megszüntette. A meccs­nap a csapat hoteljében kezdődik, még akkor is, ha hazai pályán játszanak. Innét érkezik a gárda a helyszínre, s ezzel elkerülhető a játékosoknak bármiféle dugó miatti késlekedés. Ha helyzet lenne, az az egész csapatot érintené, de ez különféle gyors rendőri intézkedéssel, buszfelvezetéssel orvosolható.

Hat: éjszakai repülés. Flick a játékosok regenerálódásának érdekében megszüntette az idegenben játszott meccsek után a túl késői hazarepülést. Ha egy Barca-mérkőzést 21 óra után fújnak le és kilencven percnél hosszabb ideig tartana a repülőút, a csapat szállodába vonul, hogy kipihenhesse magát. A német tréner szerint a sérüléseket sokszor épp az okozza, hogy nem elég pihentek a játékosok.

Hét: intenzitás. A játékosoknak az edzésidő zömében nagy erőfeszítést igénylő feladatokat kell végezniük. Az erőbedobás mértékét különböző GPS-adatokkal elemzik az edzések után, vagyis nem lehet lazsálni. Nem kell, hogy az edző szeme mindent lásson, elég, ha a mérők rögzítik az aktivitást.

Nyolc: büntetés. Flick megszüntette a játékosok pénzbüntetését, mondván, minden Barca-futballista profi, nem szükséges őket ilyen eszközökkel fegyelmezni. (Ez amúgy szerintem nagy húzás, mert a játékosok olyan nagy pénzeket keresnek, hogy szinte motiválná őket, hogy egy kis pénzbüntetésért cserébe „megvásárolják” egyik-másik kihágásukat.)

Kilenc: szabadnap. A német vezetőedző nem híve a túl sok szabadnapnak. Általában heti egy napja szabad még a gólvágó Robert Lewandowskinak is, aki nem nehezményezi ezt, sőt: „Még semmit sem nyertünk, de fontos, hogy legyen világos elképzelésünk, és tudjuk, hova akarunk eljutni” – mondta az el Clásicót követően. Ami után egyébként Flick két (!) szabadnapot is adott a játékosainak.

És végezetül, tíz: professzionális hozzáállás. Flick a csapat tagjaival tiszteleten és elismerésen alapuló kapcsolatot ápol, mint mondja, mindig elérhető a játékosai számára, de nem vevő a kavarásra, az egymás elleni piszkálódásra. Másutt erről a kapcsolatról azt magyarázta (sokkal közérthetőbben), hogy ő nem az apja és nem is a barátja a futballistáinak.

Hát ennyi a nagy titok. Nem mondhatni, hogy Hansi Flick Barcelonában feltalálta a spanyolviaszt, de hogy tudja használni, az biztos!

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!