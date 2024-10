La Liga: paprikás hangulat, sevillai győzelem a városi derbin

A két városi vetélytárs, a Sevilla és a Betis hagyományosan paprikás, feszült hangulatú meccseket játszik egymás ellen, és ebben a tekintetben a két csapat most sem okozott csalódást. A játékvezető kilenc sárga lapot is kiosztott a találkozón, amelyet végül egyetlen találat döntött el: a gól nélküli első félidő után az 50. percben Dodi Lukebakio tizenegyesből talált a Betis kapujába, ezzel – mint később kiderült – el is döntötte a három pont sorsát.

A hazaiak a 90. percben Tanguy Nianzou kiállítása miatt megfogyatkoztak, a Betis ezután nagy erőket mozgósított az egyenlítésért, de nem tudott a kapuba találni. A Sevilla így megnyerte a városi rangadót és pontszámban beérte városi riválisát a tabellán.

SPANYOL LA LIGA

9. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Sevilla–Real Betis 1–0 (Lukebakio 50. – 11-esből)

Alavés–Barcelona 0–3 (Lewandowski 7., 22., 32.)

Girona–Athletic Bilbao 2–1 (Asprilla 39., Stuani 90+9. – 11-esből, ill. Sancet 41.)

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Espanyol–Mallorca 2–1 (Kumbulla 18., Jofre 47., ill. Raillo 68.)

Getafe–Osasuna 1–1 (Yildirim 21., Budimir 60.)

Las Palmas–Celta Vigo 0–1 (B. Iglesias 28.)

Kiállítva: Moriba, Aspas (mindkettő Celta, 54., ill. 56.)

Real Valladolid–Rayo Vallecano 1–2 (Amallah 51., ill. De Frutos 57., 80.)

Real Madrid–Villarreal 2–0 (Valverde 14., Vinícius 73.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Leganés–Valencia 0–0