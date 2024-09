La Liga: legyőzte a Gironát, és már nem utolsó a Valencia

A Valencia pocsék formában, a tabella utolsó helyéről várta a Girona elleni mérkőzést, ahol előzetesen nem számíthatott túl sok jóra, hiszen Michel Sánchez csapata az előző idényben szenzációsan futballozott és a bajnokság harmadik helyén végzett. Idén azonban már eddig is többször is akadozott a gironai gépezet, és Valenciában is a nagyot küzdő hazai csapat akarata érvényesült, bár a labdát a Girona birtokolta többet a találkozón.

A gól nélküli első félidő után a Valencia a második félidőben két perc alatt eldöntötte a három pont sorsát: az 56. percben Luis Rioja lövése megpattant a vendégek középső védőjén, Juanpén, róla pedig szerencsétlenül a Girona kapujába került a labda. Majd Dani Gómez is betalált, és ezzel ki is alakította a 2–0-s végeredményt.

A Valencia első győzelmét szerezte a bajnokságban, és ezzel rögtön két csapatot is megelőzött a tabellán, s a sok kritika után némi levegőhöz jutott. A Girona maradt a 12. helyen.

LA LIGA

6. FORDULÓ

Valencia–Girona 2–0 (Juanpe 56. – öngól, D. Gómez 58.)

KORÁBBAN

Osasuna–Las Palmas 2–1 (Budimir 39. – 11-esből, A. Oroz 60., ill. Moleiro 41.)

KÉSŐBB

Real Madrid–Espanyol 4–1

VASÁRNAP

14.00: Getafe–Leganés (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

18.30: Villarreal–FC Barcelona (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

21.00: Rayo Vallecano–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

HÉTFŐN

21.00: Real Betis–Mallorca (Tv: Spíler2)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Alavés–Sevilla 2–1 (C. Vicente 17., C. Martín 60., ill. Lukebakio 83.)