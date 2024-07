Máris megindult a pénzeső Kylian Mbappé nyomában

Alig néhány napja írt alá a Real Madridhoz Kylian Mbappé, máris mindkét félnél hallani a kassza csilingelését. A királyi gárdánál jó előre lehetett tudni, hogy azonnal kitör „Kylianmania”, ugyanis amint bejelentették, hogy kedden lesz a játékos hivatalos bemutatója a felújított Santiago Bernabéuban, nemcsak a pártoló tagság és az Mbappé-rajongótábor, gyakorlatilag boldog-boldogtalan jelezte a részvételi szándékát az eseményre. Több mint félmillió jegyigénylés futott be, noha a stadionba csak nyolcvanezer embert tudtak beengedni.

Fotó: AFP

A Real Madrid azt a luxust is megengedhette magának, hogy a jelentkezőknek ingyen adta a belépőket, az más kérdés, hogy néhány perccel a kiosztás után több ezer jegyet azonnal pénzért kezdtek árusítani az online térben, szégyent hozva az egyesületre. A többség persze azért kiment az eseményre, de ami még fontosabb a klub szempontjából, hogy a frissen elkészült kilences, Mbappé-feliratú mezekre is lecsaptak az emberek, pillanatok alatt elkapkodták a készletet.

Maga Mbappé apuka is a Real egyik hivatalos boltjában vásárolt, és ha már ott volt, több, mint száz mezt vett meg 185 euróért darabját. A dresszeket egyébként nem elsősorban a hivatalos bolt(ok)ban értékesítik, és nem is a bemutatás napjától, hanem online és már nagyjából egy hete, így az első eladási adatok is napvilágot láttak: eszerint a legelső értékesítési nap végén csaknem egymillió euró értékben adták el az új portékát, ami a teljes eladás hetvenöt százalékát tette ki.

A Real Madridnál ráadásul már előre dörzsölik a tenyerüket, mert Mbappé a következő idényben kilences mezszámmal játszik majd, amelyet Karim Benzemától örökölt meg, ám a 2025 őszétől minden bizonnyal megkapja Luka Modric tízesét, és ha beváltja a hozzá fűzött reményeket, egy a mostanihoz hasonló eladási hullámot generálhat.

Az eladásokból a játékos is szépen profitál, igaz, a királyi klubhoz ezer szállal kötődő As információi szerint Mbappé a legnagyobb engedményt a képi jogaival kapcsolatban tette, és végül csak húsz és harminc százalék közötti részesedésre tarthat igényt – az újonnan kötött és kötendő szerződéseiből, a meglévőknél ugyanis megtarthatja a száz százalékot. Tegyük gyorsan hozzá, cserében Mbappéé a keret legjobb fizetése, évi nettó tizenötmillió euró, továbbá, százmillió eurós aláírási pénzt is kapott a Real Madridtól.

Ugyanakkor nem minden a pénz határoz meg a klub és a játékos kapcsolatában, Mbappét ugyanis nem viszi magával a nyári észak-amerikai túrájára a Real – noha sokkal nagyobb bevételekre tehetne szert a francia támadóval a soraiban –, hogy az új légiós legalább egy hónapot pihenhessen, és ne kelljen kés alá feküdnie az Eb-n elszenvedett orrtérését követően.