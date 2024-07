La Liga: elsírta magát a bemutatásán a Real Madrid legújabb csodagyereke

A tízszeres brazil válogatott játékos – akit hazájában már két éve valódi csodagyereknek kiáltottak ki – szerződtetését már korábban bejelentette a Real Madrid, a hivatalos bemutatásra csak most szombaton került sor a Santiago Bernabéu Stadionban, mivel a klub megvárta, hogy új szerzeménye betöltse a 18. életévét. A fiatal támadó – miután átment a kötelező orvosi vizsgálaton – aláírta 2030-ig szóló szerződését a „királyiakkal”, majd a stadionban a játékos-bemutatásokon már megszokott ünnepélyes körülmények között üdvözölte új csapatának szurkolótáborát.

A helyszínen ezúttal nem volt akkora érdeklődés, mint Mbappé bemutatásakor, amikor 80 ezer néző látogatott ki a Bernabéuba, de a korai kezdés és a javában zajló olimpiai programok ellenére – a hivatalos adatok szerint – így is 43 ezren kilátogattak a madridi arénába, hogy köszöntsék az új kedvencet.

Endrick a bemutatás alatt érezhetően egy kicsit megszeppenten viselkedett, és amikor megkapta a szót, a könnyeit sem tudta leplezni. Olyannyira nem, hogy jól láthatóan elsírta magát boldogságában. Mint rövid beszédében utalt rá, élete álma vált valóra azzal, hogy minden idők legsikeresebb klubjához igazolhatott. „Nagyon boldog vagyok most, mivel gyermekkorom óta a Real Madrid szurkolója vagyok. Ez egy őrület! Nincsenek szavak arra, hogy leírjam, mit is jelent számomra ez az egész. Mindig is itt akartam lenni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek!” – fogalmazott a brazil válogatott játékos.

Endrick bemutatására 43 ezer néző volt kíváncsi a Bernabéu stadionban (Fotó: Getty Images)

A Real Madrid elnöke, Florentino Pérez köszöntőjében méltatta a klub legújabb szerzeményét, és úgy fogalmazott: „Endrick arra született, hogy a Real Madrid játékosa legyen.”

Endrick – aki a ceremóniát követően sajtótájékoztatón állt az újságírók rendelkezésére – új csapatában a 16-os számú mezt viseli.