Nagyot küzdött, de nem jött össze a MÁV Előrének a továbbjutás

A MÁV Előre női csapata nem volt könnyű helyzetben, hiszen mindössze egy játszmát veszíthetett, s bár többször is neki állt a zászló, ez az elsőben meg is történt. Ezt követően viszont 10:1-gyel nyitottak a fehérváriak, s ilyen kezdés után nem maradt el az egyenlítés sem. A harmadik játszma megint szoros játékot hozott, de a végén ebből is a romániai csapat jött ki jobban, ezzel eldőlt a továbbjutás kérdése, a továbbiakban már „csak” a mérkőzés megnyeréséért küzdöttek a csapatok, de végül ez is a vendégeké lett.

RÖPLABDA

CHALLENGE-KUPA

NŐK

1. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

MÁV ELŐRE FOXCONN–CSM LUGOJ (romániai) 1:3 (–23, 15, –21, –16)

Tatabánya, 150 néző. Vezette: Schirmbacher (osztrák), Petrovszka (északmacedón)

MÁV ELŐRE: Markovic 9, Andersson 5, MAIORANO 15, PALLAG 12, Orosz 9, Michalewicz 6. Csere: Kovács (liberó), Szabó L. 1, Sziládi 2, Tóth J. 2, Bodovics 2, Spándli 1. Edző: Lukasz Przybylak

LUGOJ: URIAS CASTÍRO 13, M. Miljevic 3, PIRV 11, Dragovic 3, T. MILJEVIC 14, Artin 2. Csere: Saita (liberó), Coman 6, Popa 3, Andaya 2, Diaz Cairo 11, Kindelan 1, Manaila. Edző: Ugljesa Segrt

Az eredmény alakulása. 1. játszma: 0:2, 5:3, 6:4, 7:9, 12:12, 13:15, 18:15, 19:20, 22:24. 2. játszma: 10:1, 13:5, 18:6, 20:10, 24:14. 3. játszma: 1:4, 5:7, 6:10, 11:12, 14:14, 19:18, 19:22, 20:24. 4. játszma: 0:3, 5:6, 7:13, 8:20, 12:22, 16:24