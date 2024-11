A Magyar Röplabdaszövetség vezetősége újraválasztatná magát

Mint arról beszámoltunk, a Fővárosi Törvényszék október 29-i hatállyal felfüggesztette a Magyar Röplabdaszövetség 2024. július 23-i küldöttgyűlésén hozott határozatok végrehajtását. A küldöttgyűlés egyben tisztújító is volt, így a szövetség gyakorlatilag vezetőség nélkül maradt.

A végzés kézhezvétele után derült ki, hogy mivel az a peres eljárás lezárultáig felfüggeszti az újonnan megválasztott elnök és elnökség működését, ezzel nehéz helyzetet teremt. Az elnökség és a szövetség új jogi képviselője arra a következtetésre jutott, hogy a leggyorsabb és legcélravezetőbb megoldás a működés jogszerű helyreállítására egy rendkívüli küldöttgyűlés összehívása.

A jelenleg hatályos alapszabály értelmében az Ellenőrző Testület csak akkor hívhatja össze a rendkívüli küldöttgyűlést, ha az elnökség létszáma hat fő alá csökken. A gyors megoldás érdekében ezért azt a közös döntést hozták, hogy november 22-i hatállyal kollektíven lemondanak. A rendkívüli küldöttgyűlésen tisztújítás is lesz, amelyen a most lemondott elnökség jelenlegi tagjai újra jelöltetik magukat.

Mindez egyben azt is jelenti, hogy az idei évben már harmadszor kell összehívni az MRSZ küldöttgyűlését: először május 29-én akarták megtartani, de akkor „technikai problémák” miatt végül a helyszínen elhalasztották. Ezt követően Bögöly Gyula elnök és tíz elnökségi tagból kilenc is lemondott, így a július 23-i küldöttgyűlésen már tisztújítás is zajlott, azonban már ott a helyszínen is többen figyelmeztették a küldötteket, hogy törvénytelenségek és szabálytalanságok miatt jogi úton fogják megtámadni a döntéseket.