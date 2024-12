Röplabda tisztújító küldöttgyűlés: három a magyar igazság?

Első alkalommal, május 29-én még a 2023-as évi beszámolók, illetve a 2024-es szakmai és pénzügyi terv elfogadása lett volna a napirenden, azonban akkor a helyszínen technikai problémákra hivatkozva lefújták az eseményt. Ezt követően azonban lemondott tisztségéről Bögöly Gyula elnök és tíz elnökségi tagból kilenc, úgyhogy a július 23-i, immár rendkívüli küldöttgyűlésen már tisztújításról, illetve az alapszabály módosításáról is szavaztak. Csakhogy azt a küldöttgyűlést meg szabálytalanságok és törvénytelenségek miatt támadták meg a bíróságon, és a küldöttgyűlés döntéseit a Fővárosi Törvényszék október 29-én fel is függesztette.

Így aztán hiába választottak akkor új elnököt és elnökséget, illetve hiába fogadták el a 2023-as beszámolókat és a 2024-es tervet (az alapszabály módosítása nem kapta meg a kellő támogatást), mindez semmissé lett. A felfüggesztett elnök és elnökség inkább lemondott, és ezért december 16-ra újra összehívták a küldötteket. Ezúttal azonban csak két napirendi pont lesz, mégpedig a tisztújítás, ez egyben azt is jelenti, hogy legkorábban 2025-ben lehet a szövetségnek elfogadott 2024-es terve (és 2023-as beszámolója).

A helyzetet bonyolítja, hogy a nyári küldöttgyűléshez képest az akkor szabálytalanul megválasztott elnöknek, Vatai Gabriellának most lesz egy kihívója is Németh Ferenc, az E-ON kormányzati kapcsolati igazgatójának személyében, s a kilenc elnökségi tagságra is legalább kétszer annyi pályázó van. Ha az utóbbi elnökjelöltet választják meg, akkor 2022 óta, azaz két és fél év alatt már az ötödik vezetője lesz a szövetségnek.