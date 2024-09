A vívó Osváth Richárd és Krajnyák Zsuzsanna továbbra is versenyben vannak a paralimpiai bronzéremért

KRAJNYÁK Zsuzsanna, kerekesszékes vívó: – Tőrvívásban a bíró, a zsűri dönt az akciók alapján, és úgy éreztem, hogy volt néhány olyan tus, amikor rosszkor ítélt rosszul, legalábbis az én szemszögemből. Szerencsére nem nagyon tudtak vele kibillenteni, mondogattam is magamban, hogy csak megyek tovább, nem foglalkozom vele, de amikor már kettő-hármat is fordítva ítélnek, ráadásul ellened, attól kicsit már beszűkülsz, és azt érzed, hogy még mit csináljak, hogy jó legyen? Ráadásul a fegyveremet kétszer is le kellett cserélni, mert nem szólalt meg, még a zsűri is jelezte, hogy valami nem stimmel. Egyébként nem ment rosszul a vívás, a bemelegítés is jól sikerült, azt pedig tudni kell, hogy az ellenfelem nem akárki volt, a világ egyik legjobb kínai vívója. HAJMÁSI Éva, kerekesszékes vívó: – Még otthon elkezdett kaparni a torkom, a repülőúton pedig nagyon fájt a fülem, a dobhártyám majdnem szétszakadt, Párizsban be is lázasodtam. Idegőrlő volt ezzel küzdeni, de nem akarok semmit erre fogni, mert nem éreztem gyengének magam a versenynapokon, félre tudtam tenni. A kínai ellen annyi izgalom volt bennem, amennyi kell, de az utolsó néhány tus fájt, hogy nem tudtam fej fej mellett haladni vele és befejezni. Kicsit piszkálja a csőröm, hogy miért mindig nekem nem sikerül, de nem fogom túlelemezni. Nagyon sajnálom, hogy ez a két nap elment, mert nincs több lehetőség egyéniben, egyelőre még nem tudom hová tenni. Itt minden az adott pillanaton múlik, ha öt perc múlva újra játszanánk az ukrán Morkviccsal, simán lehet, hogy én nyernék. TUNKEL Nándor, paralimiai 4. erőemelő: – Az első gyakorlatom után kicsit összeomlottam, mert tudtam, hogy megvan az erőm, de valahogy a technika nem jött össze. A melegítőteremben próbáltam elengedni a történteket és hergelni magam, az edzőm is sokat segített, a második gyakorlatomat nagyon könnyűnek éreztem. Aztán ránéztem a kijelzőre és eldöntöttük, hogy harmadikra 162-t vállalok, azt már sokszor megcsináltam. Amikor sikerült, már sejtettem, hogy meglehet a negyedik hely, azért is örültem annyira. Már a párizsi kijutásért is kiemelkedőt kellett teljesítenem, ezért kicsit úgy érzem, mintha két paralimpiát nyomtam volna le egymás után, rövid időn belül. WERMESER Zsombor, parakerékpáros: – Technikás és gyors volt a pálya, az erőbeosztásra rettentően oda kellett figyelni. Szerintem jól sikerült, a többiek azt mondták, a síkon szedtem össze nagyobb hátrányt, bár én is gyorsan mentem, ezek szerint a többiek gyorsabban. Nagyon erős a mezőny, a legtöbb versenyzőnek ráadásul az országúti verseny a hazai terep. Minden kanyarban könnyen még nagyobb hátrányba kerülhet az ember, a két emelkedőn különösen kellett figyelni, mindkettő vége kritikus volt, hogy ne rogyjak meg idő előtt, mert azzal rengeteg időt veszítettem volna. Egyébként élveztem, a tömeg vitt magával, közben azért próbáltam fókuszálni, hogy pörögjön a lábam.