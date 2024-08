Világcsúcs született a 4x400-as vegyes váltó előfutamában

Álomvívás.

Ezt reméltük, és a döntő nagyobb részében ezt is láttuk a csapattól Japán ellen. Nem, nincs olyan, hogy egy csapatverseny minden mérkőzése fölényes győzelmet hoz, főleg akkor, ha a címvédő az ellenfél, soraiban a friss egyéni olimpiai bajnokkal, Kano Kokival.

Sokáig mégsem találtak fogást rajtunk a japánok. A magyar csapat ugyanazzal a türelemmel, fegyelemmel vívott, mint az előző két mérkőzésén, csak éppen az ázsiaiak is elemezték a mieinket, és sokkal óvatosabban támadtak. De támadniuk kellett, miután Siklósi Gergely és Koch Máté is megnyerte a saját asszóját, és még azután is vezettünk, hogy Andrásfi Tibor 4:2-re elvesztette a sajátját Komata Akira ellenit. Dancsházy-Nagy Tamás ekkor döntött úgy, hogy cserél, Andrásfi helyére Nagy Dávid érkezett, aki rengeteget tett azért, hogy itt legyen az olimpián ez a csapat, megérdemelte a lehetőséget.

A mieink abból is jól jöttek ki, hogy a francia drukkerek elkezdték ünnepelni a 200 méter vegyes úszást távolban megnyerő Léon Marchand-t, még a Marseilles-t is elénekelték, szerencsére Koch közben szerezte a tusokat. Nagy Dávid is remekül kezdett, Kanót kétszer is gyorsan megszúrta, végül 2:2-re zárta első párizsi asszóját, és az utolsó körnek három tus előnnyel mehettünk neki.

Ekkor jött némi rövidzárlat Koch Máténál, nem érezte az asszót Jamada Maszaru ellen, egytalálatnyi előny maradt, amit az utolsó előtti páros csatában a remeklő Nagy kettőre duzzasztott.

Az igazság pillanatához érkezett befejező emberünk, Siklósi Gergely, szemben a Párizsban már egy aranyérmet nyerő Kano Kokival. A japán kezdett jobban, aztán jött a mi fiunk remek tusokkal, és nagyon közel kerültünk az olimpiai bajnoki címhez. A végén Kano mindent egy lapra tett fel, előbb szépített, majd hat másodperccel a vége előtt egyenlített is, az időt lefuttatták a felek, jöhetett a hosszabbítás az első tusig.

Pattanásig feszült a hangulat, eszünkbe jutott megint a himnuszunkból a balsors, meg az összes eddigi peches döntő szituáció ezen az olimpián, de most Siklósi maradt higgadt, és bevitte a győztes találatot.

Az álomvívás aranyat ért.

A magyar párbajtőr-válogatott 1972 után nyert újra olimpiai bajnoki aranyérmet a csapatversenyben. 26:25

Koch Máté akcióban Japán ellen (Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport)

PÁRIZS 2024

VÍVÁS

Férfi párbajtőr, csapat, DÖNTŐ

Magyarország (Siklósi Gergely, Koch Máté, Andrásfi Tibor, Nagy Dávid)–Japán (Jamada Maszaru, Komata Akira, Kano Koki) 26:25 – aranytussal (Koch +2, Nagy D. +1, Siklósi 0, Andrásfi –2)

A VÉGEREDMÉNY

Olimpiai bajnok: Magyarország (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely; fegyvernemi vezetőedző: Dancsházy-Nagy Tamás)

2. Japán (Kano K., Jamada M., Komata A., Minobe K.)

3. Csehország (M. Rubes, J. Jurka, J. Beran, M. Cupr)

4. Franciaország

5. Olaszország

6. Kazahsztán