Kétéves eltiltást kapott a Bolgár Kerékpáros-szövetség elnöke és alelnöke

Az UCI által felkért független etikai bizottság megállapította, hogy Angelov különféle módon manipulált hazai rendezésű versenyeket – például időeredményeket hamisított –, bizonyos bringásoknak indokolatlan előnyöket biztosított, ezen kívül verbálisan bántalmazott és megfélemlítette a sportágban dolgozókat.

A korábban profiként is versenyző Gerganov és alelnöke a hatalmával is visszaélt, és a szövetségen belüli ellenfeleikkel szemben megtorló intézkedéseket hoztak. A két eltiltott sportvezető a nemzetközi Sportdöntőbíróságnál (CAS) fellebbezhet, azonban jogerős ítéletig sem tölthetnek be pozíciót egyetlen kerékpáros szövetségben sem, és versenyeket sem szervezhetnek.