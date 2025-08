Bolti lopás miatt szerződtetésük után el is küldte labdarúgóit az ír klub

A 25 éves zimbabwei balhátvéd, Shane Maroodza érkezését július 25-én jelentette be a Kerry FC. Az ír klub néhány nappal később a Transfermarkt adatai szerint szerződtette a Franciaországban született, de madagaszkári kapust, a 22 éves Mathyas Randriamamyt is, ám utóbbi érkezését be sem jelentette, olyan gyorsan ki is tette.

A Kerry FC közleményében azt írta július 29-én – négy nappal Maroodza szerződtetése után –, hogy a két új labdarúgó értékei és elvei nem egyeznek a klub normáival, ezért elküldi őket. Nem részletezték, de ír beszámolókból kiderült, hogy Randriamamyt és Maroodzát rajta kapták, amint egy helyi boltból loptak, ezért megváltak a két labdarúgótól.

Maroodza legalább pályára lépett a csapatban, 60 percet kapott a UC Dublin ellen 3–0-ra elveszített hazai mérkőzésen.