Halász Bencének ott volt a zabszem, ahol lennie kellett – döntős férfi kalapácsvetésben!

Pénteken megkezdődtek a stadionatlétika küzdelmei is az olimpián, az első nap délelőttjén először a nehézatlétákra összpontosítottuk a figyelmünket. A kalapácsvetés selejtezőjének A-csoportjában Varga Donátért szoríthattunk, ő kísérelte megdobni a 77 méteres selejtezőszintet, vagy legalábbis annak a környékére hajítani a kalapácsot.

Nem volt túl sok sansza, hogy bejusson a 12-be, 24 éves szombathelyi versenyzőnk egyéni csúcsa 75.26, tavaly nyáron dobta, a budapesti világbajnokságon 72.02-vel a 25. helyen végzett. Idén júniusban hazai pályán, a Sugár úton 74.74-et ért el, ezeknél az eredményeknél többre volt szüksége. Az első masszív dobás a norvég Thomas Mardal nevéhez fűződött, aki 76.16-ig jutott, ez önmagához képest (egyéni csúcsa 78 méter alatti) kifejezetten jó kísérlet volt, míg a kanadai Rowan Hamilton szintén impresszív starttal rukkolt ki, 76.97 méter volt az eredménye. Honfitársunk érvényes próbálkozással nyitott, azonban túl messzire nem repült a kalapács, 69.95 métert mértek neki, ezzel csak az érvénytelen dobással rendelkezőket előzte meg. Utána viszont hárman is gyengébbet dobtak nála, majd következett egy nagyobb ováció a közönség részéről: a 23 éves, Európa-bajnoki bronzérmes ukrán Mihajlo Kohan megdobta a selejtezőszintet, 77.42-t ért el, majd az éremesélyes és címvédő lengyel Wojciech Nowicki jelentkezett 76.32-vel. Mardal 76.78-ra javított, a publikum pedig megőrült, hiszen Yann Chaussinand is tisztességes távolságra hajította a szert, 75.43-ig jutott, ezzel akár a döntőbe is bejuthatott, ami nagy vágya volt a hazai szurkolók előtt. Varga Donát 71.65-re javított, ám ez is nagyon kevés volt még bármihez, a 16 versenyző között a 10. helyen állt második dobása után.

A harmadik sorozatban Hamilton egyéni csúcsot dobott, 77.78-cal bejutott a fináléba, míg Chaussinand kalapácsa szintén messzire repült, csak nem akart földet érni, végül 76.86 méternél fúródott a gyepbe, ami biztos döntőt ért a francia üdvöskének. Varga harmadszorra megint érvényeset dobott, ám nem volt elég nagy a svung, lemondón legyintett is: 69.71, nem sikerült a legjobb 12 közé jutnia, csoportjában a 11., összesítésben a 25. helyen zárt.

„Hatalmas élmény volt a stadion hangulata, szavakkal nem tudom leírni, amit átéltem, azt viszont el tudom mondani, hogy a versenyzésem stabil volt, igaz, nem azt a métert dobtam, amit szerettem volna. Örülök, hogy helyt tudtam állni, előrébb végeztem annál a pozíciónál, amelyikkel kikerültem. A reggeli versenyzés nem zavart meg, 72-73 méter körüli eredményt vártam magamtól, kicsi kellett volna hozzá” – értékelte olimpiai debütálását Varga Donát.

A következő érdekeltségünk a női 100 méteres síkfutás első körében Takács Boglárka volt, 22 éves kiválóságunk a négyes pályáról indult a harmadik előfutamban, kedvező beosztást kapott, így jó esélye volt a továbblépésre. Idén futotta 11.11-es egyéni csúcsát, amelyet ebben a futamban sikerült is megjavítania egy századdal! Nem indult könnyen, az elején volt némi lemaradása, ám óriási hajrával végül harmadikként ért célba, így ott lesz a holnap esti elődöntőben, ahová 27 sprinter kvalifikálta magát.

Összecsúsztak az események, mert Rába Dániel és Halász Bence (elég nagy csúszás után) is ekkor próbált meg továbbjutni a kalapácsvetés B-csoportjából. Nem meglepő, hogy csak Halász járt sikerrel, tíz centi hiányzott neki a selejtezőszint eléréséhez, 76.90-es dobása az összesített táblázat hatodik helyére volt elég, a győztes a versenyszám kanadai favoritja, Ethan Katzberg lett csaknem 80 méteres dobásával. Rába 72.29 méterig hajította a kalapácsot, amely bizony idei legjobbjánál is több mint három méterrel gyengébb, természetesen nem juthatott döntőbe, 21. lett („már az is csoda volt, hogy kijutottam, de 72 méternél edzéseken és álmomból felkeltve is többet tudok dobni, valamiért nem úgy jött ki a lépés, még rengeteg van bennem, amit most nem tudok megmutatni az embereknek”). Az ötszörös világbajnok lengyel Pawel Fajdek két rontott kísérlettel kezdett, aztán harmadikra megemberelte magát, a 76.56 már elegendő volt a top 12-höz. Halász döntőjét vasárnap este 20.30-tól rendezik, a vegyes zónában optimistán summázott a selejtezőről.

„Kicsit bezavart a csúszás, nem könnyű a selejtezőben melegen tartania magát az embernek és folyamatosan koncentrálni ilyen izgalom mellett. Nem titok, ott volt a zabszem, ahol kellett lennie a három évvel ezelőtti kiesésem után. Próbáltam nagyon összeszedni magam, az első kísérlet eredménye után majdnem biztosak voltunk benne, hogy meglesz a továbbjutás, de nem automatikus továbbjutást érő dobással senki sem meri megkockáztatni, hogy kihagyja a következő két kísérletet. Arra próbáltunk rámenni, hogy kicsit feltérképezzem a dobókört, amelynek lassabb, fogósabb a területe, nem lehet benne olyan gyorsan forogni, ahogy én szoktam. Hogy volt öt dobásom az agyam átállítására, ez nagyon sokat jelent majd a döntőben. Örülök, az volt az egyetlen feladat, hogy bejussak a döntőbe és nem sok embernek adatik meg, hogy kétszer is a születésnapján rendezzék meg a versenyszáma döntőjét. Tokióban nem sikerült részt vennem benne, most igen, a célom, hogy dobjak magamnak egy születésnapi ajándékot. Két nap múlva teljesen más verseny jön, jósolni nem szeretek, nagyon jól fel vagyok készülve, ezt szeretném kihozni magamból és megmutatni, mit is tudok igazából.”

PÁRIZS 2024

ATLÉTIKA

KALAPÁCSVETÉS, FÉRFIAK

Selejtező, A-csoport

Továbbjutott:

1. Rowan Hamilton (kanadai) 77.78 méter

2. Mihajlo Kohan (ukrán) 77.42 méter

...

11. Varga Donát 71.65 méter – kiesett – összesítésben a 25. helyen végzett

Selejtező, A-csoport

Továbbjutott:

1. Ethan Katzberg (kanadai) 79.93

2. Rudy Winkler (amerikai) 77.29

3. Eivind Henriksen (norvég) 77.14

4. Halász Bence 76.90



... 12. Rába Dániel 72.29 – kiesett – összesítésben a 21. helyen végzett