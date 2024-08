Micsoda zárás: Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusában!

SZÁMRÓL SZÁMRA

A körvívásban Gulyás Michelle a második legjobb volt, s így 245 ponttal kezdte a finálét, míg Guzi Blanka 200 pontról indult. A címvédő brit Kate French lebetegedett, így ő visszalépett a versenytől.

LOVAGLÁS: Guzi Blanka másodikként lovagolt, mégpedig remekül, verőhiba nélkül, szintidőn belül teljesített (csakúgy, mint előtte olasz Alice Sotero), így a maximális 300 ponttal zárta ezt a számot. A litván Venckauskaite is hibátlan, az első verőhibát a török Özyuksel vétette. A litván Asadauskaite és a cseh Hlavacková is levert egyet. A svájci Anna Jurt és a tokiói olimpia nagy vesztese – aki most valamit visszakapott a sorstól, mert French helyén ő indulhat –, az akkor 0 pontot lovagló Annika Zillekens is hibátlan volt.

Az első dráma: a spanyol Laura Heredia harmadszorra sem tudott átugratni egy akadályon, ezért kicsöngették, s ezt a tusát 0 ponttal zárja. Az egyiptomi Malak Ismail megúszta egy hibával, a dél-koreai Kim Szun Vonak viszont kettő is összejött. Az olasz Elena Micheli lova is levert egyet. A dél-koreai Szong Szung Min egy idő után az első hibátlan volt, utána a kínai Cseng Ming-ju is az.

A franciák egyik versenyzője, Marie Oteiza viszont nagyon pórul járt, az első akadálynál megtorpant a lova és ráesett az akadályra, így aztán ki is csöngették. A brit Kerenza Bryson kettőt is rontott. Gulyás Michelle tökéletes pályát lovagolt és éppen a szintidőn belül: járt a 300 pont! Utolsóként a francia Elodiel Clouvel érkezett a pályára, aki egy akadályt vert, ezzel búcsúzott a sportág a lovaglástól.

Összetettben Gulyás 7 pontot hozott az éllovas francián és már csak 8 pont volt a hátránya a második helyen, míg Guzi szépen lépkedett előre a 17. helyről és már a 12. helyen áll a bónusz vívás előtt.

Az állás 2 szám után: 1. Elodiel Clouvel (francia) 553, 2. Gulyás Michelle 545, 3. Szong Szung Min (dél-koreai) 525, ...12. Guzi Blanka 500

Gulyás Michelle (Fotó: Árvai Károly)

11.40 BÓNUSZ VÍVÁS: Máris Guzi Blanka a páston! Ellenfele az olasz Sotero, aki meg is nyeri az asszót, utána még kettőt, végül a litván Venckauskaite győzte le. Őt a cseh Hlavacková búcsúztatta, aki aztán a következő asszót is nyerte. Ezután egymást váltották a versenyzők egy-egy győzelemmel. Az olasz Micheli volt az, aki viszont ötöt is tudott nyerni. Következik Gulyás Michelle, de sajnos ő is kikap az olasztól. Végül Clouvel állítja meg, de ezzel vége a vívásnak. Clouvel így két pontot ráver Gulyásra, az olasz Micheli pedig feljött a holtversenyes harmadik helyre, Guzi visszacsúszott a 14-re.

Az állás a bónuszvívás után: 1. Elodiel Clouvel (francia) 557, 2. Gulyás Michelle 545, 3. Elena Micheli (olasz), Szong Szung Min (dél-koreai), Csang Ming-ju (kína) 525–525, ...14. Guzi Blanka 500

Guzi Blanka (Fotó: Árvai Károly)

12.10 ÚSZÁS: A mieink közül Guzi Blanka az első, Gulyás Michelle a harmadik futamban indul. Guzi 2:16.25-ös idővel a harmadik lett futamában, ezzel 278 pontot gyűjtött. A második futamban senki sem úszott nála jobban. Gulyás Michelle futamában harmadik lett 2:12.44-es idővel, sajnos Clouvel egy másodperccel gyorsabb volt nála. Az úszást Gulyás a 4., Guzi a 7. lett, összesítésben Gulyás a második, Guzi a 13. helyen áll a kombinált szám előtt.

Az állás 3 szám után: 1. Elodiel Clouvel (francia) 844, 2. Gulyás Michelle 831, 3. Szong Szung Min (dél-koreai) 813, ...13. Guzi Blanka 778

12.40 KOMBINÁLT SZÁM: Egy pont, egy másodperces előnyt ér, azaz Clouvel 13 másodperccel indult Gulyás előtt. Az első lövészetnél Clouvel megint szörnyen lő, mint tegnap. Gulyás így átvette a vezetést, Guzi pedig feljött a 6. helyre. A második lövészet után is Gulyás vezet, Clouvelre pedig feljött a dél-koreai Szong. Guzi Blanka pedig már a negyedik. Gulyás 8 másodperc alatt végzett a harmadik lövészettel, a többiekre most alaposan rávert. Guzi tartja a negyedik helyet. Gulyás az élen az utolsó lövészet után is! 12 másodperc az előnye a francia előtt.

GULYÁS MICHELLE OLIMPIAI BAJNOK! A célszalagot már sírva szakítja át, eredménye új világcsúcs! Végül 9 másodperccel ért célba Clouvel előtt, harmadik a dél-koreai, Guzi Blanka pedig a negyedik.

Húsz év után nyert újra olimpiai bajnoki címet magyar öttusázó. Legutóbb 2004-ben Vörös Zsuzsanna győzött. Ez a sportág 10. magyar olimpiai aranya, amivel vezetjük a sportági örökranglistát.

PÁRIZS 2024

ÖTTUSA

NŐI DÖNTŐ

1. Gulyás Michelle (Magyarország) 1461 – világcsúcs

2. Elodie Clouvel (Franciaország) 1452

3. Szong Szung Min (Dél-korea) 1441

4. Guzi Blanka (Magyarország) 1433

5. Elena Micheli (Olaszország) 1424

6. Ilke Ozyuksel (Törökország) 1420