Gulyás Michelle: Usain Boltot is lehagytam volna

– Ahogy figyeltem, egyetlen pillanatra sem vette le a kezeit az aranyéremről. Meddig fogja így szorongatni?

– Nem tudom, szerintem egész évben – válaszolta nevetve Gulyás Michelle nem sokkal az díjkiosztó ceremónia után. – Örökké ezzel alszom, mint Kós Hubi!

– A verseny előtti éjjel sikerült aludnia?

– Igen, szerencsére ezzel nem volt baj, éreztem, hogy valami nagyon jó történhet velem vasárnap, de nem gondolkodtam sokat rajta.

– Mikor érezte, hogy megvan, megnyeri a versenyt?

– Az utolsó lövészetnél, addig nem is gondoltam bele. Próbáltam kizárni, hogy olimpián vagyok és átvenni ezt a fesztelen hangulatot, arra igyekeztem figyelni, ami az én dolgom. Láttam, hogy Clouvel kettő találatnál jár lövésben, a dél-koreai lány egynél, és azt éreztem, hogy ha bele is halok, vagy kitörik a lábam, innen akkor sem fut le már senki, még Usain Boltot is lehagynám. Nagyon jól sikerült a felkészülésem, és tudtam, ha kihozom magamból, ami bennem van, akkor valami nagyon jó is kisülhet a végén.

– A kombinált szám előtt milyen gondolatok fordultak meg a fejében?

– Nem fogalmaztam meg semmi konkrétat, annyi volt a célom, hogy taktikussan fussak, mert arra számítottam, hogy hatalmas futóverseny lesz a végén. Szerencsére a riválisok rosszabbul lőttek, mint én, és voltam annyira erős, hogy nem tudtak rám feljönni.

– Figyeltem a lovaglás előtt a bemelegítés előtt az arcát, kissé feszültnek tűnt.

– Persze, mindenkiben van némi feszültség, mert akkor még nem tudjuk, miként viselkedik a ló a versenypályán, de ez inkább koncentráció volt, mert jó lovaglást akartam bemutatni.

– Ez sikerült is, hibátlanul ment végig a pályán.

– Ennek nagyon örültem, mert utána lekerült rólam a teher. Inkább a kombinált szám előtt érzi a versenyző a feszültséget, mert látjuk egymás pontjait, és hogy hány másodperc van az indulások között. Ezt is igyekeztem kizárni, nem is néztem meg, hogy állnak előttem, meg mögöttem, csak az induláskor pillantottam az órára.

– Mekkora nyomást jelentett, hogy az egyik legnagyobb riválisa francia és hihetetlen támogatást kap a nézőtérről?

– Nem éreztem nyomásnak.

– Azt sem, hogy közel tizenötezren szurkolnak neki?

– Magyarok is voltak a lelátón.

– Hallotta is őket?

– Egyébként igen, bár a futás közben nem igazán, ott tényleg nem figyeltem semmi másra, mint a versenyre.

– Az öné volt az utolsó hibátlan lovaglás az öttusa történetében, ez milyen érzéseket vált ki?

– Mindenképpen két olyan lovaglással szerettem volna búcsúzni ettől a versenyszámtól, amire jó lesz visszagondolni. Szeretném, hogy a lovaglás benne maradjon az életemben, de az nyilván már nem fog menni, hogy heti háromszor elmenjek edzésre és versenyekre is járjak.

– A dobogón megjelentek a könnycseppek a szemében. Ekkor futottak át önben a nap, az olimpia, az elmúlt hónapok, évek történései?

– Igen, rengetegen támogattak, és persze voltak negatívumok is, amelyeken felül kellett kerekedni.

– Az elmúlt hónapok után a dac is szülte ezt az eredményt?

– Kaptam kritikákat, de olyan szempontból biztosan segítettek, hogy fizikailag összeszedtem magam, az edzőim úgy támogattak, mint még soha, elképesztő összefogás volt mögöttem. Megkaptam mindent, amire szükségem lehetett, enélkül nem lenne most aranyérmem.

– Amikor az ember egy hullámvasúton ül és lemegy az aljára, akkor hogy találja meg újra a belső motivációt?

– Nekem már volt egy hasonló időszakom 2021-ben, de amikor sok negatív hatás ér, akkor valahonnan olyan erőt tudok meríteni, amivel még a körülöttem lévőket is meglepem. Azok az emberek, akik eddig mögöttem álltak, megérdemlik, hogy közösen éljük meg ezt a pillanatot. Amikor beértem a célba, láttam a hozzám közel állókon, hogy mindenki sírt, zokogott örömében, és ez engem is felhőtlen boldogsággal töltött el.

– Versenyzett már életében ilyen gyönyörű helyszínen?

– Persze, szép a kastélypark, de leginkább a hangulat volt elképesztő. Öttusaversenyeken általában legfeljebb kétszáz néző szokott lenni, nem tizenötezer. Amikor az elődöntő előtt körülnéztem, annyit tudtam mondani, „Úristen!”, és libabőrös lettem. Focimeccsen szurkolóként tapasztaltam már ilyet, de azt nem hittem, hogy egyszer én is ilyen körülmények között versenyezhetek és a legfontosabb, hogy végül nyerek is.

PÁRIZS 2024

ÖTTUSA

NŐI DÖNTŐ

1. Gulyás Michelle (Magyarország) 1461 – világcsúcs

2. Elodie Clouvel (Franciaország) 1452

3. Szong Szung Min (Dél-korea) 1441

4. Guzi Blanka (Magyarország) 1433

5. Elena Micheli (Olaszország) 1424

6. Ilke Ozyuksel (Törökország) 1420