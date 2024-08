Párizs 2024: címvédés férfi párosban a tollaslabdázóknál

Betlehem Dávid jó tempóban kezdett, és az első hosszak után szinte teljesen együtt haladt a mezőnnyel. A magyar úszó hétszáz méterhez érve a negyedik helyen fordult, nyolcszáznál viszont már az ötödik helyre csúszott vissza.

A hajrában aztán hol a negyedik, hol az ötödik helyen úszott a magyar versenyző, aki a végén megelőzte török riválisát, és új magyar csúcsot felállítva a negyedik helyen fejezte be a versenyt, amelyet az amerikai Bobby Finke új világcsúcsot felállítva (14:30.67) nyert meg.

A verseny után Betlehem Dávid az M4 Sport mikrofonja előtt értékelte a teljesítményét: „Egy kicsit zavart, hogy Bobby Finke elég nagy hullámokat vert mellettem, de nem lehetek csalódott. A múl héten még betegen feküdtem otthon, ahhoz képest eléggé összeszedtem magam. Hálás vagyok mindenkinek, aki támogatott” – foglamazott.

Beszélt arról is, hogy bár elégedett az úszásával, egy kicsit bántja, hogy lemaradt a dobogóról. Mint emlékeztetett, ez az idő korábban mindig elég volt a harmadik helyhez, most azonban – ha csak nagyon kevéssel is – ez is kevésnek bizonyult hozzá.

A végeredmény:

1. Bobby Finke (Egyesült Államok) 14:30.67

2. Gregorio Paltrinieri (Olaszország) 14:34.55

3. Daniel Wiffen (Írország) 14:39.63

4. Betlehem Dávid (Magyarország) 14:40.91

5. Kuzey Tuncelli (Törökország) 14:41.22

6. Ahmed Zsauadi (Tunézia) 14:43.35