Simon Petra: Egyre magabiztosabb vagyok

Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy 2024 Simon Petra éve volt. A 20 éves ifjúsági és junior Európa-bajnok, ifi világbajnoki bronzérmes irányító sikeresen leérettségizett és felvételizett a jogi karra, de esetünkben valamennyivel érdekesebb, hogy a sportpályán sem kerülték el a sikerek, sőt.

A Ferencvárossal megnyerte a Magyar Kupát (azóta már március elején a harmadik kupaaranyát is megszerezte a zöld-fehérekkel), majd a bajnokságot is, a felnőttválogatottal a debreceni selejtezőtornát élen zárva pedig kijutott a nyári párizsi olimpiára. A franciaországi ötkarikás játékokon a hatodik helyen végzett a Golovin Vlagyimir által irányított nemzeti együttessel, amely az ő utolsó másodpercekben szerzett góljával győzte le Brazíliát a csoportkörben. Az év végén, részben a hazánkban rendezett kontinenstornán pedig meg sem állt a dobogó harmadik fokáig, megválasztották az Eb legjobb fiatal játékosának. De még ezt is lehet fokozni: a magyar, az európai és a nemzetközi sportági szövetségnél is ő lett 2024 legjobb fiatal kézilabdázója. Apropó tehát bőven van Simonnal kapcsolatban, a kiváló karmester teljesítményével a közelmúltban a Nemzetközi Kézilabda-szövetség (IHF) is terjedelmes cikkben foglalkozott, amely címében „könyörtelennek, bátornak és fantasztikusnak” titulálja a magyar tehetséget.

„Épp a ferencvárosi öltözőben voltunk, amikor a csapattársam, Orlane Kanor odajött hozzám és gratulált. Mire visszakérdeztem, hogy mit csináltam? Akkor mutatta meg a hírt, hogy engem választottak meg az IHF-nél a legjobb fiatal játékosnak. Micsoda érzés volt…! Utána az összes csapatársam jött és gratulált” – idézte fel az emlékezetes pillanatot Simon Petra, aki az év végi világbajnokságon is nagyot alakítana a nemzeti együttessel.

Az összeállítás leszögezi, az átmenet az utánpótlásból a felnőttkézilabdába sosem könnyű, de kiemeli, hogy Simon esetében ez egyszerűnek tűnik, utalva a tavalyi olimpiai és Eb-szereplésére is.

„2018 óta játszom a Ferencvárosban és 2021-ben hívtak fel először a felnőttek közé – emlékezett vissza a kezdetekre az irányító. – Fantasztikus esélyt kaptam, olyan fiatalon hirtelen ott találtam magam olyan kiváló és tapasztalt társak mellett, mint például Szucsánszki Zita, Tomori Zsuzsanna vagy Béatrice Edwige. Aztán egy idényre kölcsönadtak az MTK-nak, ahol sokat tanultam és játszottam. Az az időszak kulcsfontosságú volt abban, hogy egyre jobb és jobb legyek. A fiatal játékosoknak nem feltétlenül egyszerű áttörést elérniük és kivívniuk a helyüket a felnőttek között is, de úgy érzem, egyre magabiztosabb vagyok.”

Simon kitért a tavaly tavaszi, sikeres debreceni olimpiai selejtezőre is, amelyen jó játékkal állta meg a helyét, de tisztában volt azzal, hogy a játékokon csak 14-en szerepelhetnek a keretben: „Végül én is meghívót kaptam, ott lehettem a csapatban, szóval minden fantasztikusan alakult, és nagyszerűen éreztem magam az olimpián.”

Az IHF cikke szerint a Golovin-csapatban egyre fontosabb szerepet betöltő Simon és további fiatalok vezérletével az évekig a „purgatóriumban” lévő magyar női válogatott az olimpiai hatodik hellyel és az Eb-bronzzal tavaly visszatért a nemzetközi élmezőnybe. Simon Petra elmondta, természetesen mindig van mit tanulnia az olyan játékosoktól, mint például az FTC nyáron visszavonuló szerb klasszisa, Andrea Lekics, de most azt tartja elsődlegesnek, hogy sikeresen és az élen zárják az NB I-es idényt – ehhez kulcsfontosságú lesz a szombati, Győr elleni idegenbeli bajnoki rangadó, amely gyakorlatilag eldönti az aranyérem sorsát a két kirakatcsapat között.

„Szeretem a pozíciómat, és szeretem vállalni a felelősséget” – szögezte le a tőle már megszokott érettséggel és határozottsággal Simon Petra, és az IHF-cikk szerint talán éppen ez a hozzáállás különbözteti meg őt a többi tehetségtől. Ezzel mi sem tudunk vitatkozni.