Íme, a gyorsmászók döbbenetes, 6.06 másodperces világcsúcsa

– Mi változott a két meccs között?

– Igazából ugyanazt folytatjuk, amit előtte, mérkőzésről mérkőzésre készülünk – mondta Varga Zsolt, a magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya a Szerbia elleni 17–13-as győzelmet követően. – Azt mutattam meg a csapatnak az ausztrálok elleni meccs után, hogy mik voltak a jó dolgok, mert bármennyire is nehéz és döntő mérkőzés volt, rengetegszer mutattunk be jó védekezést, gyönyörű gólokat lőttünk akkor is. Visszanézve a találkozót, az érzelmeket félretéve, más képet látunk. Persze megvoltak a hibáink, amiken javítani és dolgozni kell, de fontos megtartani azt, ami jó, és a spanyolok ellen is rengeteg mindent jól csináltunk. Azokon a részeken dolgozunk ilyenkor, amiket a legfontosabbnak tartunk, ezúttal az emberelőnyön.

– Mekkorának látja a szerbek és az ausztrálok erejét most?

– A szerb nagyon kétarcú csapat – tud rendkívül jól is játszani, de hullámzik a teljesítménye. Az ausztrálok játéka kiegyensúlyozott volt, mintha az első hétre időzítették volna a csúcsformát, kíváncsi vagyok, meddig tart ki. Két hét alatt a forma is változik, a csoportmeccsek tíz napja alatt sokat tud alakulni – meg kell nézni, mit gondoltak elsődleges célnak, mit tudtak belőle megvalósítani, meglátjuk, hogyan alakulnak a következő mérkőzéseik. Egyébként ez nálunk is fontos kérdés lesz.

– Jelentheti az áttörést a szerbek elleni győzelem?

– Két lábbal a földön kell maradnunk, meg kell néznünk, mi működött jól ezen a meccsen is, azt megtartani, a hibákat kijavítani, mert ezen a napon is voltak, ahogyan szép megoldásaink is. Dolgozunk tovább, készülünk a negyeddöntőre!