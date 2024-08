Fogy a szökevények előnye a mezőnyversenyben

Vadnai Jonatánnak ezen a napon két futamot kellett teljesítenie, s az elsőben volt igazán elemében, amikor az 5. helyen ért célba, míg másodszor a 12. lett, összesítésben azonban már feljött a 8. helyre, ami már éremfutamot érő helyezés.

Érdi Máriának továbbra sem megy, világbajnokunk és Európa-bajnokunk ma három futamot is teljesített, amelyeken 14., 26. és 24. helyeken zárt, összesítésben csak a 25. Most már nemhogy a dobogóhoz, hanem az éremfutamba kerüléshez is kisebb csodára volna szüksége.

Sikerült megrendezni a szörfösök versenyeit is: a férfiaknál izraeli, a nőknél olasz aranyérem született.

PÁRIZS2024

VITORLÁZÁS

FÉRFI SZÖRF

1. Tom Reuveny (Izrael)

2. Grae Morris (Ausztrália)

3. Luuc van Opzeeland (Hollandia)

4. Josh Armit (Új-Zéland)

5. Sam Sills (Nagy-Britannia)

6. Nicolo Renna (Olaszország)

NŐI SZÖRF

1. Marta Maggetti (Olaszország)

2. Sharon Kantor (Izrael)

3. Emma Wilson (Nagy-Britannia)

4. M. Bazo German (Peru)

5. Jan Cseng (Kína)

6. M. Steinlein (Németország)