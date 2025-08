Egy-egy gól, egy-egy pont: jó tempójú meccsen ikszelt a Videoton Ajkán

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

FC AJKA–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–1 (1–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 1500 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)

AJKA: Szabados I. – Kovács N., Mészáros B. (Katona I., 64.), Tar Zs., Garai – Doncsecz (Kenderes, 64.), Sejben (Tóth G., 86.), Csizmadia Z., Herjeczki K. – Kirchner (Lakatos M., 79.), Cipf. Vezetőedző: Horváth András

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 35.), Murka, Spandler, Horváth T. – Kocsis B. (Kovács B., 72.), Bedi (Varga R., a szünetben), Kocsis G., Simut – Bobál G. (Tóth T., a szünetben), Kovács P. Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Cipf (4.), ill. Simut (56.)

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Úgy gondolom, a múlt héthez képest egy teljesen más képet láttam a csapattól, sikerült a sorokat rendeznünk és ez volt a cél. Hamar megszereztük a vezetést, amivel meg is leptük őket szerintem, ezután viszont néha túlzottan nagy területeket adtunk nekik, de nagy helyzetekig nem jutottak el az elsőben. A második félidő derekán, ha van egy kis szerencsénk, betalálhattunk volna. A bekapott gól után nyílt sisakossá vált a találkozó, de most már megérkeztünk mi is a bajnokságba.

Boér Gábor: – Győzelmet szalasztottunk el, közelebb álltunk hozzá véleményem szerint, de így nem lehet kezdeni. Az első tíz percben pontatlanok vagyunk és rosszul reagálunk, nem koncentrálunk. Ugyanabba a hibába estünk, mint hétfőn és ebből nagyon nehéz felállni, ilyenkor egy új forgatókönyvet kell kialakítani. A gól megnyugtatott minket, az ellenfél átadta a területeket és eljutottunk veszélyes szituációkig, de ebben a ligában nehéz kidolgozni sok helyzetet. A cserék jól szálltak be, sok lehetőségünk is volt, amelyeket illett volna jobban befejezni. A döntetlen miatt csalódott vagyok, de még keressük a legjobb összeállítást és a legjobb rendszert, amiben majd a legjobban tudunk működni.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az ajkai Városi Sportcentrumban nyolcvanhárom nap után rendeztek ismét másodosztályú bajnokit, s az azóta eltelt bő három hónapban mindkét klub háza táján jelentős változások történtek – május elején kevesen gondolták volna, hogy ez a két csapat augusztus első vasárnapján tétmeccsen csap össze a Bakony lábánál. Ez a bajnoki mindenképpen egyedülállónak volt nevezhető, hiszen a két csapat a múltban csak felkészülési találkozókat vívott, illetve a Ligakupában futott össze egymással.

(Fotó: vidi.hu)

A történelmi mérkőzést élénk érdeklődés kísérte, a vendégeknek biztosított 250 darab belépőjegyet a fehérváriak rövid idő leforgása alatt elkapkodták, s a zöld-fehér szimpatizánsok is szép számmal megtöltötték a hazai szektorokat. Kétségkívül utóbbiak lehettek boldogabbak, hiszen a bakonyiak hamar magukhoz ragadták a kezdeményezést, s már a 4. percben megszerezték a vezetést Cipf Dominik fejesével (1–0).

A játékrész derekáig egyébként a hazaiak akarata érvényesült, több szép támadást is felépítettek, de komoly helyzetig nem jutottak el. Nem úgy, mint a piros-kékek, akik a 27. percben veszélyeztettek igazán először, ám Kovács Krisztián ziccerét Szabados bravúros mozdulattal hárította. A hátrányban lévő fehérváriak a játékrész hajrájában próbálták ráerőltetni az akaratukat a házigazdákra, ám ez leginkább csak labdabirtoklásban mutatkozott meg. Boér Gábor ennek tükrében a szünetben két helyen is átalakította a támadószekciót, Varga Roland és Tóth Tamás pályára vezénylése egyértelműen jelezte a fehérváriak szándékait.

(Fotó: vidi.hu)

Ehhez képest a második félidő elején majdnem megduplázta előnyét az Ajka, amikor Garai életerős löketét Nagy kapus nem is tudta fogni, hanem csak bravúrral szögletre ütni. A percek előrehaladtával próbálta fokozni a nyomást a Vidi, s az 57. percben ez góllá is érett, igaz, ehhez kellett az ajkai védelem pechje is – Simut Márió a lehetőséget kihasználva hét méterről a léc alá bombázta a labdát (1–1).

A folytatásban mindkét oldalon akadtak kisebb-nagyobb lehetőségek, de igazán veszélyes helyzetet nem láthatott a közönség. Az utolsó tíz perc, ezzel együtt a meccslabda is a fehérváriaké volt a hosszabbításban, ugyanakkor egy szép akció végén Kovács Patrik hiába csinálta meg a nehezét, a próbálkozása után a labda elkerülte a zöld-fehérek kapuját.

PERCRŐL PERCRE