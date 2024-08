Egy Tour de Hongrie-szakaszgyőztes és a Vas Blankát megelőző Faulkner is aranyérmes pályakerékpárban

The discus Olympic record was first broken by Lithuanian Mykolas Alekna 🇱🇹 with a throw of 69.97 meters, and then by Jamaican Rojé Stona 🇯🇲 with a throw of 70.00 meters.



How far will the athletes go tonight ? 😮

