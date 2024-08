Ecuadoré az atlétika első párizsi aranyérme

Selmeci és Milák 2014 és 2021 között számos sikert ért el együtt, a 2019-es világcsúccsal új dimenzióba emelték a 200 méteres pillangóúszást, és együtt értek el a 2021-es tokiói olimpiai bajnoki címig.

Párizsban nem jött össze a címvédés Miláknak, honfitársunk sokáig vezetve, 1:51.75-ös időeredménnyel a második helyen zárt a francia Léon Marchand (1:51.21) mögött.

„Volt bennem egy kis félsz a finálé előtt, mert Marchand nagyon jó, mondhatni, kirobbanó formában érkezett. Két dologban voltam biztos, hogy javítani tud azon az időn, amit az elődöntőben elért, és azon is, amit az előző vb-aranyérem megszerzésekor elért. Hogy 1.2 másodpercet tudott fejlődni egy év alatt, minden elismerést megérdemel. Ahogy az is, ahogy Kristóf versenyzett. Ilyen sajátságos felkészülés után mindent beleadott, köszönöm neki, hogy ilyen versenyt láttunk. És én köszönöm neki az ezüstérmet is. Ami elsőre eszembe jutott, ahogy célba csaptak, az az volt, hogy nem a tehetségesebb, hanem a jobban felkészült versenyző nyert. Mert bármennyire is tehetséges Marchand, hiszen a pillangó mellett mellen is fantasztikus úszásra képes, Kristóf a pillangóra született. Olyan adottságai, mint neki, senkinek sincsenek. Ha ő elvégzi ugyanazt a felkészülést, mint Tokió előtt, akkor most nem kérdéses, kinek szólt volna a himnusz” – fogalmazott Selmeci Attila.

Milák Kristóf Párizsban (Fotó: Árvai Károly)

Hozzátette: „Ez a verseny végső soron az uszodában dőlt el, de mégsem, mert míg az egyik versenyző a legkeményebb munkát is vállalta áprilisban vagy éppen májusban, a másikról ez nem mondható el. Ahogy az utolsó ötvennek nekimentek, már látszott, hogy baj van, és szembeötlött, nincs meg Kristófban az erő. A szíve vitte 175 méterig, utána már leszakadt. Ha az állóképessége rendben lenne, meggyőződésem, hogy képes maga mögött tartani a még oly kiváló hajrá ellenére is a franciát.”

Az augusztus 2-án kezdőd 100 pillangóról azt mondta: „Izgatottan várom, mire lesz képes, érzésem szerint éremközelben lesz.”

FÉRFI 200 M MELL

Olimpiai bajnok: Léon Marchand (Franciaország) 2:05.85 – olimpiai csúcs

2. Zac Stubblety-Cook (Ausztrália) 2:06.79

3. Caspar Corbeau (Hollandia) 2:07.90

4. Tung Csi-hao (Kína) 2:08.46

5. Hanaguruma Ju (Japán) 2:08.79

6. Vatanabe Ippei (Japán) 2:08.83

7. Josh Matheny (Egyesült Államok) 2:09.52

8. Joshua Yong (Ausztrália) 2:11.44