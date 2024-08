Czifra Bettina a 21. lett torna összetettben

Világsztárokhoz illő felhajtás, luxusautók sora vette körül a Bercy Aréna VIP bejáratát, még Thomas Bach is személyesen kijött erre a versenyre – talán már kitalálták, Simone Biles lépett a szerekhez csütörtök este, hogy tervei szerint a nap végére hatra növelje olimpiai bajnoki címei számát. Czifra Bettina Lili gerendán kezdte az egyéni összetett döntőt.

Ebben, ha egyáltalán bárki, a vele egyazon szeren, ugrásban kezdő honfitársa, a címvédőként érkező Sunisa Lee akadályozhatta volna meg leginkább – de azért ne felejtsük, Lee Tokióban úgy lett összetett olimpiai bajnok, hogy addigra Biles már visszalépett a versenyektől. Akadhatott azonban még egy igazán esélyes Biles-kihívó, a brazilok tokiói ugrás olimpiai bajnoka és a ’22-es világbajnokság összetett győztese, Rebeca Andrade, akinek Bileshoz hasonlóan anyagerős gyakorlatai, még egy adag extra művészi hatással fűszerezve – sokaknak – olykor még tetszetősebbnek tűnnek, mint az amerikai világsztáré. Persze miközben figyelmünket az ugráson élesedő csata kötötte le, a gerendán negyediknek szólított Czifra Bettina Lilire fókuszáltunk igazán. Nem könnyű a legbizonytalanabbnak tekintett szeren kezdeni, ennek ellenére Lili leesés nélkül, habár sajnos néhány jelentősebb megbillenéssel is bizonytalansággal mutatta be az első gyakorlatát. Ezeket kissé vaskosabban bűntette a zsűri talán, mint az megérdemelt volt, vélhetően kötéseket nem fogadott el, ami befolyásolta a gyakorlat anyagerejét, így 11.400-es nyitópontszáma nem tűnt túl erősnek a mezőnyhöz képest.

Az ugráson Biles a róla elnevezett II-es számú ugrással, a Jurcsenkó két és fél bicska-hátra-szaltóval és egy elképesztően magas 15.766-os pontszámmal kezdett, amit csak Andrade és Lee tudott megközelíteni.

A felemáskorláton aztán olyat láthattunk, amit nagyon ritkán: Biles nagyot rontott. A Pack szaltó végén elszámította a lefogást az alsó karfára és így egy komoly közlendületet vett a gyakorlatban, ami meg is látszott a végpontszámán, 13.733. Ezzel rögvest a harmadik helyre csúszott vissza, mivel Andrade és Lee is tökéletes korlátgyakorlatokat szállított. A brazil állt az élre, és váratlanul megjelent Biles előtt a második helyen az algériai (!) Kaylia Nemour, aki nem csak a tavalyi világbajnokság felemáskorlát ezüstérmese – egészen elképesztő korlátgyakorlatot mutatott be most is -, de az első afrikai tornásznő, aki vb-n érmet szerzett, és a legelső lehet akár, akinek ez olimpián is sikerül. Czifra Lili talajon folytatta, ahol egy jobban sikerült gyakorlattal rukkolt elő, mint a selejtezőben, többet is kapott közel két és fél tizeddel, 12.833-al ment tovább ugrásra.

Ott, a harmadik szeren egy magabiztos Jurcsenkó szuplé-csavarral folytatta és épp annyit kapott, mint a selejtezőben, vagyis 12.966-ot. Simone Biles gerendán javított, egy kisebb megbillenéstől eltekintve nagy összpontosítással mutatta be a gyakorlatát, 14.566-tal pedig vissza is vette a vezetést, mert Nemour is bizonytalankodott gerendán, Leenek is hiányzott a gimnasztikus-akrobatikus kötése, és a brazil Andrade is egy láblendítésnyivel hibádzott a tökéletes kivitelezéshez képest, ezt sajnos jelezte is neki pontokban a zsűri, úgyhogy 17 századdal Biles mögött érkezett az utolsó szerhez.

Czifra Lilinek a felemáskorlát maradt hátra, egy kötést ugyan kihagyott a gyakorlatból, de ügyesen korrigált, és 13.900-es pontszámával, és 51.099-es összpontszámával ugyan nem tudta megközelíteni a saját, selejtezőben mutatott teljesítményét, de a 17 esztendős dunaújvárosi Trenka János tanítvány így is nagyszerűen helytállt, és végül egy román, német és columbiai vetélytársakat megelőzve a 21. helyen zárt.

A zárókörben az sejthető volt, hogyha Biles nem ront, toronymagasan nyeri a versenyt – még egy súlyos rontással is a korlátgyakorlatában – ami persze elgondolkodtató, hogy összességében milyen képet fest a sportágról, ha még ez is belefér.

A sorsolás miatt Bilest szólították utoljára talajon, a szemben elhelyezkedő fotósállásokon egy gombostű nem fért el, mindenki szerette volna megörökíteni a pillanatot, ahogy Bilest megkoronázzák. Sunisa Lee is szép, de nem annyira erős gyakorlata sejthető volt, hogy ha Biles itt van, címvédésre nem lesz elég. A Brazil Rebeca Andrade ugyanakkor egy csodálatos, a brazil Copacabana hangulatát idéző zenére koreografált gyakorlatot mutatott be, hatalmas anyagverővel, de a nyitó sorban egy kilépéssel. A 14.033-as pontszám azonban sejthető volt, hogy a végső győzelemre nem lesz elég. És akkor érkezett Biles, aki nyitósorában megugrotta a tripla-cukaharát, majd a duplát, jött a Bilesról elnevezett dupla-szuplé félcsavar és a zárósor, a szintén dupla nyújtott testű hátra szaltó, majd az őrjöngő közönség, mert hiába érzékeli az ember, hogy a művészi hatásában ez a gyakorlat sosem fog emlékeztetni a Horkina, vagy Boginszkaja fémjelezte elegáns női tornára, Biles világűrig érő anyagerejével egyszerűen nem lehet versenyre kelni. A 15.066-os záró és az 59.131-es összpontszám több mint egy pontos előnyt hozott végül a konyhára, és ezzel a brazil Andrade és a szintén amerikai Lee előtt, Simone Bilest újra megkoronázták.

PÁRIZS 2024

TORNA

Női egyéni összetett

Olimpiai bajnok: Simone Biles (Egyesült Államok) 59.131

2. Rebeca Andrade (Brazília) 57.932

3. Sunisa Lee (Egyesült Államok) 56.465

…21. Czifra Bettina 51.099