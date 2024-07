Párizs 2024: Pásztor nyolcaddöntős, következnek a párbajtőröző fiúk

A mieink közül vasárnap először a tőröző Pásztor Flóra lépett pástra, akinek igencsak aktívan kezdődött az asszója az amerikai Dubrovich ellen – amelynek a legjobb 16 közé jutás volt a tétje –, hiszen még egy perc sem telt le a vívóidőből, de már 3–3 volt az állás. Sajnos ezt követően az amerikai kétszer is talált, de innen is sikerült fordítani. Pásztornak volt egy olyan tusa is, amikor nem gyulladt ki a lámpa, mert szúrás közben pengéjével éppen ellenfele fejvezetékét tépte le, azonban a zsűri, videón visszanézve a jelenetet, megítélte a találatot.

Az első szünetre így is 7–6-os amerikai vezetésnél mentek el a lányok, de Pásztor a második etapban is végig tapadt ellenfelére és rendre egyenlített, 10–9-nél pedig a vezetést is átvette. És nem volt megállás, 12–9 után egy szerencsés tussal ugyan szépített az amerikai, de így is 13–11-nél telt le a második három perc. Hét másodperc telt csak el a harmadik szakaszból, amikor Pásztor újabb tust szerzett, s egyetlen találatra került a győzelemtől. Egy sárga után kapott egy pirosat is kifordulásért (ez ugye büntetőtus), de aztán megadta a kegyelemdöfést és 15–12-es sikerrel jutott be a nyolcaddöntőbe.

VÍVÁS

09.00–16.25: női tőr egyéni (Pásztor Flóra), férfi párbajtőr egyéni (Andrásfi Tibor, Koch Máté, Siklósi Gergely) – 1. forduló, 2. forduló, nyolcaddöntő, negyeddöntő

19.00–22.15: női tőr egyéni, férfi párbajtőr egyéni – elődöntő, bronzmeccs, DÖNTŐ

A 16 közé jutásért

10.55: Pásztor Flóra–Jacqueline Dubrovich (amerikai) 15–12

12.25: Koch–Grabiel Lugo (venezuelai)

12.50: Andrásfi Tibor–Rubén Limardo Gascon (venezuelai)

13.40: Siklósi Gergely–Jakub Jurka (cseh)

Nyolcaddöntő

14:05: Pásztor Flóra–Yunjia Zhang (kanadai)