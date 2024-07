Párizs 2024: kikaptak a spanyolok a férfi futballtornán; továbbjutottak az argentinok

B-CSOPORT

Mind a négy csapatnak három pontja volt a záró forduló előtt, így teljesen nyitott volt a továbbjutás kérdése. Marokkó simán, már az első félidőben lerendezte Irakot, és háromgólos sikerével eldőlt, hogy az első két hely egyikén végez – mint utóbb kiderült, csoportelsőként kvalifikálta magát az egyenes kieséses szakaszba. A másik mérkőzésen már jóval szorosabban alakult az eredmény, az első játékrészben nem is született gól Ukrajna és Argentína összecsapásán. A szünet után viszont Thiago Almada révén előnybe kerültek a dél-amerikaiak, majd a hajrában Claudio Echeverri is betalált, de így is csak másodikként jutottak tovább az argentinok, mivel korábban kikaptak Marokkótól – hiába dönt elsőként a jobb gólkülönbség, az a két csapat esetében teljesen azonos.

C-CSOPORT

Spanyolország már úgy vágott neki az utolsó csoportkörös fordulónak, hogy biztos továbbjutónak számított. Egyiptom pontszerzéssel biztosíthatta be a nyolc közé jutást, amiért sokat is tett, Ibrahim Adel duplájával ugyanis kétgólos előnyre tett szert. A hajrában Samu Omorodion szépített, de az egyenlítés nem jött össze, így a spanyolok lecsúsztak a második helyre, és majd a D-csoport győztesével, Japánnal találkoznak a negyeddöntőben, míg Egyiptom a D-csoport másik továbbjutójával csap majd össze.

A másik találkozón a Dominikai Köztársaság győzelem esetén még akár továbbjuthatott volna, bár ehhez egyiptomi vereség is kellett volna. Azonban csak egy pontot gyűjtött be a karibi ország csapata Üzbegisztán ellen, így búcsúzott a tornától.

LABDARÚGÁS

FÉRFIAK, 3. FORDULÓ

B-csoport

Ukrajna–Argentína 0–2 (Almada 47., Echeverri 90+1.)

Marokkó–Irak 3–0 (Richardson 19., Rahimi 28., Ezalzuli 36.)

A B-csoport végeredménye (gólkülönbség)

1. Marokkó 6 pont (3)

2. Argentína 6 pont (3)

3. Ukrajna 3 pont (–2)

4. Irak 3 pont (–4)

C-csoport

Dominikai Köztársaság–Üzbegisztán 1–1 (Núnez 51. – 11-esből, ill. Odilov 58.)

Spanyolország–Egyiptom 1–2 (Omorodion 90., ill. Adel 40., 62.)

A C-csoport végeredménye (gólkülönbség)

1. Egyiptom 7 pont (2)

2. Spanyolország 6 pont (2)

3. Dominikai Köztársaság 2 pont (–2)

4. Üzbegisztán 1 pont (–2)

KÉSŐBB

A-csoport

19.00: Egyesült Államok–Guinea

19.00: Új-Zéland–Franciaország

D-csoport

21.00: Paraguay–Mali

21.00: Izrael–Japán

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

A-csoport győztese–Argentína

Egyiptom–D-csoport második helyezettje

Marokkó–A-csoport második helyezettje

D-csoport győztese–Spanyolország