Párizs 2024: hatszáz amerikai versenyez az olimpián

A szervezők pénteken jelentették be, hogy Los Angeles belvárosától délre, a tengerparton fekvő Long Beach – amely már 1932-ben és 1984-ben is ötkarikás helyszín volt – ad otthont a vízilabda, a kajak-kenu, a kézilabda, a nyílt vízi úszás, az evezés, a vitorlázás és a triatlon versenyeinek. Los Angeles belvárosában lesz a vívás, a cselgáncs, az asztalitenisz, a tekvondó, a birkózás, a súlyemelés és a tollaslabda is. A golfozók a híres Riviera Country Club pályáján, a teniszezők, a rögbisek, a gyeplabdázók és a pályakerékpárosok pedig Carsonban küzdenek majd. A profi amerikaifutball-ligában (NFL) érdekelt Los Angeles Rams és Chargers közös stadionjában lesz az úszás, míg a szlalom kajak és a softball küzdelmeinek egy másik állam, konkrétan Oklahoma City ad otthont.